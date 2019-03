La UE acorda prorrogar el Brexit fins al 22 de maig si Westminster aprova l’Acord de Retirada

La Unió Europea ha acordat aquest dijous per unanimitat concedir una pròrroga curta del Brexit fins al 22 de maig amb la condició que la Cambra dels Comuns aprovi l’Acord de Retirada la setmana vinent. Si per contra el vot és negatiu, recull el text de conclusions pactat pels 27, el Consell Europeu “accepta una pròrroga fins al 12 d’abril i espera que el Regne Unit comuniqui una via per avançar abans d’aquesta data” perquè puguin considerar-la.A efectes pràctics, demanen a Londres que digui abans del 12 d’abril si vol una extensió llarga -fet que implicaria que participi a les eleccions europees- o no. El 12 és la data legal límit que els britànics tenen per convocar els comicis europeus.Amb aquests dos escenaris de pròrroga, una més curta i l’altra menys, els líders europeus eviten la pressió d’un Brexit sense acord imminent el pròxim 29 de març, fins ara data oficial de sortida dels britànics si el parlament a Londres no avalava l’acord, una opció factible atès que ja ha rebutjat en dues ocasions el text consensuat pel govern de May amb Brussel·les.

