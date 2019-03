De «Band of Brothers» a «Land Girls»: la Segona Guerra Mundial a través de les sèries

L'any 1939 és l'inici d'un dels fets (i atrocitats) més determinants de l'època contempòrania de la història de la humanitat: la Segona Guerra Mundial. Els sis anys que va durar la guerra que va arrossegar al desastre la majoria de països del planeta ha estat un dels temes més utilitzats, investigats, rodats i protagonitzats a les pel·lícules i sèries.En el marc del 80è aniversari de l'esclat de la guerra, fem un recorregut per les produccions més destacades sobre la SGM, altres no tant conegudes i fins i tot algunes perles amagades. Deixant de banda les sèries documentals, només ens focalitzem en les produccions de ficció seriades. Us recomanem, com sempre, dos títols de les plataformes digitals d'alt nivell ( Netflix Filmin ...) i dues sèries que podeu prescindir-ne perfectament.Què en penseu? Esteu d'acord amb la tria?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor