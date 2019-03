ERC sol·licita fer mítings a les presons

ERC ha demanat autorització a Institucions Penitenciàries per poder celebrar actes electorals a les presons de Soto del Real i Alcalá Meco, centres on estan empresonats nou dels dirigents processats per rebel·lió al Tribunal Suprem. En l'escrit que ha presentat el partit s'aporta tota una sèrie de legislació i antecedents per sustentar la viabilitat de la sol·licitud.Oriol Junqueras és el cap de llista dels republicans al Congrés i Raül Romeva ho és del Senat, motiu pel qual ERC vol potenciar el seu paper i procurar que puguin participar de la campanya electoral. L'escrit assenyala, especialment, que la Junta Electoral Central va autoritzar la candidatura Adelante Andalucía, encapçalada per Teresa Rodríguez, a oferir tres mítings din de les presons durant la campanya de les eleccions andaluses del passat 2 de desembre.Els republicans també recorden que l'article 25.2 de la Constitució recull que aquells que estiguin complint condemna gaudeixen dels drets fonamentals en matèria electoral a no ser que per determinades circumstàncies tinguin limitat aquest dret. També mencionen la llei orgànica 1/1979 de 26 de setembre, que recull que els interns poden exercir els seus drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals i que, per tant, no està exclòs el dret a sufragi.Per tot això, ERC considera "acreditat que no existeixen impediments legals" per celebrar mítings a les presons durant la campanya electoral.

