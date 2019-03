Forn no renunciarà a ser alcalde si guanya les eleccions a Barcelona

"Estic molt satisfet que Artadi sigui a la llista", assenyala Puigdemont, encarregat d'introduir-la en el torn de discursos al Poblenou

"Vull que Barcelona se situï al costat del projecte independentista. Us necessito, ens necessitem tots junts", reclama Torra

El Casino de l'Aliança del Poblenou, ple, ha acollit la presentació de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) a Barcelona. Quim Forn -per carta, llegida per la seva dona, Laura Masvidal-, Elsa Artadi, Neus Munté, Ferran Mascarell, Quim Torra i Carles Puigdemont han estat els encarregats de liderar la presentació de la llista, que inclou totes les ànimes de l'espectre postconvergent. Forn, des de Soto del Real, ha volgut deixar clar que "no renunciarà" a ser alcalde si guanya les eleccions, malgrat la situació de presó que viu des del 2 de novembre del 2017."Em presento per guanyar", ha assenyalat l'exconseller d'Interior, que ha indicat que cal una victòria "inapel·lable" davant dels qui "fomenten el relat i les acusacions de la Fiscalia", a la qual s'enfronta aquests dies al Tribunal Suprem.Artadi ha volgut començar agraint el paper de Torra per haver assumit la presidència de la Generalitat "en el moment més difícil", i ha reivindicat tots els presos polítics i exiliats, inclosos els d'ERC i els de la CUP. "Això ho estem fent per tots vosaltres", ha assegurat l'encara consellera de la Presidència, que deixarà el càrrec en els propers dies per començar a fer campanya per Barcelona fent "un lideratge a quatre" al costat de Forn, Munté i Mascarell, els quatre primers llocs de la llista.La dirigent de JxCat i de la Crida ha assegurat que va ser Forn qui va proposar-li -a Lledoners- ser la seva número dos. "Aquest no és un projecte personalista. Volem que sigui una candidatura diversa, amb experiències diferents, per fer la millor Barcelona", ha assenyalat Artadi. "La candidatura pensa en les persones. La capital té molt potencial, és súper potent", ha afegit l'encara consellera de Presidència."S'ha de fer molt malament perquè això no vagi bé. Ens van vendre la moto que hi havia vella i nova política. Però hi ha bona i mala política. Els del sí se puede diuen que les coses no tenen solució. Governar és molt difícil", ha assegurat Artadi, que ha considerat "urgent" un canvi a la ciutat, la qual vol "feminista". "La ciutat ha de ser inclusiva", ha insistit, reivindicant també la "justícia mediambiental".Per què marxar del Govern? "Necessitem la millor Barcelona, la millor cara de Barcelona, que sigui amigable, solidària, culta, de justícia social. La ciutat de les idees i també dels somnis. La millor Barcelona per la millor Catalunya", ha assenyalat la consellera, membre del nucli dur de Quim Torra al Palau de la Generalitat."Forn lidera el projecte que necessita Barcelona. És un projecte que té gent i que té ànima", ha destacat Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat. "Cal preservar la capital del país, que també és una capital d'Europa. Una capital de drets i de llibertats", ha remarcat Puigdemont, que ha demanat treure la ciutat de "l'adotzenament". "És el temps de posar al dia Barcelona, i dir a la comunitat internacional que Barcelona ha tornat amb força i esperança", ha destacat l'expresident català.Puigdemont ha definit com a "espectacular" la candidatura que lidera Forn. "És la llista que la gent de Barcelona estava esperant, perquè la ciutat estigui en les millors mans", ha destacat el dirigent independentista, que ha situat Artadi -una de les seves principals dones de confiança- com a número dos a la capital. "Estic molt satisfet que l'Elsa hi sigui. L'agraiment és immens", ha indicat Puigdemont, que ha demanat una campanya "porta a porta" per aconseguir guanyar les eleccions.Mascarell va decidir ser a la candidatura després d'una conversa a Soto del Real. "Barcelona ha de canviar, i la nostra és la llista del canvi", ha apuntat l'exconseller de Cultura, que ha demanat "ambició" per "projectar" la ciutat "allà on ha de ser". "La ciutat ha de ser líder, far de moltes coses. Una ciutat funciona quan activa tres palanques: el caràcter de la gent, el projecte clar -democràcia, justícia social, prosperitat i benestar- i l'obertura de les fronteres", ha insistit l'encara delegat del Govern a Madrid, que abandonarà el càrrec en les properes setmanes per fer campanya."Ara Barcelona té un estat que li posa traves. És una ciutat lliutada", ha assegurat Mascarell, a qui ha agafat el relleu Munté, exconsellera de la Presidència i número tres de la llista. Ha considerat Forn un "mestre", i també ha reivindicat Xavier Trias, exalcalde de la ciutat i encarregat de fer de teloner de l'acte. "Tenim molt clar que la política municipal és rebre, seure, trobar solucions i aplicar-les. I Ada Colau no ha fet res d'això. Quan actua, ho fa tard i amb caràcter populista", ha destacat la dirigent del PDECat. També ha carregat contra el "joc brut" de l'alcaldessa, per bé que no ha concretat.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dijous al vespre que cal "defensar el dret a la llibertat d'expressió fins a les últimes conseqüències ". Un missatge que arriba després de la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de portar-lo a la Fiscalia i de demanar als Mossos d'Esquadra que retirin les pancartes amb llaços dels edificis de la Generalitat durant el període electoral.Torra ha aprofiitat el discurs per demanar a la llista de JxCat que s'alineï amb el procés independentista. "Com a president, puc adonar-me del que devien pensar els presidents de la Generalitat quan els alcaldes anaven a donar suport acompanyats de la vara en actes a Palau. Vull que Barcelona se situï al costat del projecte independentista. Us necessito, ens necessitem tots junts", ha ressaltat davant dels membres de la llista encapçalada per Forn.El dirigent independentista ha reivindicat el seu pas -ofert directament per l'exconseller- pel centre cultural del Born. "El candidat és un lector voraç", ha assenyalat el president, que ha lamentat la situació actual del projecte que acull les restes del 1714. "Vull reivindicar més que mai la bonhomia de les persones fent política", ha destacat sobre l'exconseller d'Interior, present amb vídeos de quan estava en llibertat."Soc un enamorat de Barcelona. Visc a la mateixa casa del barri del Farró des de fa 50 anys", ha recalcat Torra, que ha reclamat "estar arrelat" a la ciutat "per projectar valors universals". "Barcelona està fora del projecte català", ha indicat el dirigent independentista, que ha posat de manifest la importància del referèndum de l'1-O. "Ho trenca tot perquè no hi ha marxa enrere", ha indicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor