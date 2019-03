Green Valley, Doctor Prats, Huntza i Andana se sumen a l'Acampada Jove 2019

Green Valley, Doctor Prats, Huntza i Andana formaran part del cartell de l'Acampada Jove 2019, segons han anunciat aquest dijous els impulsors de la iniciativa. Els quatre nous grups se sumen als set que ja havien estat anunciats, concretament Oques Grasses, Tribade, Koers, ZOO, Obeses, La Otra & las locas del co. i Train To Roots.L'Acampada Jove, el festival organitzat per les Joventuts d'Esquerra Republicana i l'Associació Cultural Acampada Jove, tindrà lloc per onzè any consecutiu a Montblanc el 18, 19 i 20 de juliol. Anteriorment, l'Acampada s'ha celebrat a Sant Celoni (2005 – 2008) i Arbúcies (1996 – 2004).D'altra banda, els organitzadors han anunciat que aquest any el concurs Música Jove torna amb una nova edició que "manté el mateix esperit" de promocionar el català i donar a conèixer "nous grups de música dels Països Catalans".Les inscripcions del concurs es van tancar el 18 de març i els pròxims dies es donarà a conèixer els seleccionats per participar en les semifinals territorials, així com les dates i els llocs de celebració.

