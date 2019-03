Albano Dante Fachin serà el cap de llista de Front Republicà el 28-A

De liderar Podem Catalunya a ser el cap de llista de Front Republicà, la candidatura impulsada per Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates per a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Aquest és el trajecte polític que farà Albano Dante Fachin, que serà el candidat d'un projecte que es presenta amb vocació de "bloquejar" el Congrés i no donar suport a cap formació política que no defensi el dret a l'autodeterminació i la llibertat dels presos i exiliats.Front Republicà es reivindica com una candidatura de l'esquerra "rupturista" amb el règim del 78 i en defensa dels interessos populars, dues condicions que consideren que no garanteix cap altra de les llistes independentistes que concorreran als comicis. Des de que va dimitir com a secretari general de Podem Catalunya el 6 de novembre del 2017, aquests han estat dos dels leitmotivs que ha articulat el discurs de Fachin, que durant tot aquest temps ha mantingut converses tant amb la CUP com amb ERC. Amb el seu pas de ser candidat, seran tres les candidatures independentistes que es presentaran a les eleccions espanyoles.Vers lliure inclassificable en els equilibris de poder durant el seu pas per Podem, és recordat pel seu sonat trencament a nivell polític i personal amb la Catalunya Sí que es Pot de Lluís Rabell i Joan Coscubiela. Fachin va passar en poc temps de ser la figura més propera als comuns a un dels principals maldecaps de Xavier Domènech i Pablo Iglesias. Després d'una etapa convulsa marcada pels missatges irreverents, els ultimàtums i les negociacions in extremis, Fachin ha acabat sent un ariet contra l'"ambigüitat i l'equidistància" dels comuns des de que va deixar de formar part de l'espai per passar a ser un referent del sector de l'independentisme que reivindica que cal "reconstruir l'esperit de l'1-O i del 3-O" pivotant en la desobediència.Des dels comuns se'l considera com el detonant de la crisi amb Podem Catalunya i el gran escull que va impedir que Xavier Domènech culminés una confluència real amb Barcelona en Comú, ICV i EUiA. De fet, a hores d'ara la formació lila segueix sense estar integrada a Catalunya en Comú. Va acabar sent desautoritzat per Pablo Iglesias mentre ell sempre ha assenyalat que els ecosocialistes eren el gran escull de l'espai.Fa quatre anys, el nom d'Albano Dante Fachin era sinònim d'activisme en defensa de la sanitat pública. Alguns en desautoritzaven el fons i les formes, d'altres n'aplaudien la determinació. En el seu parèntesi de la política, ha seguit exercint aquest paper activista a través de les xarxes socials, a les tertúlies i en mitjans com NacióDigital amb adeptes i detractors. A la presentació de la coalició , Fachin va subratllar que no acceptaran "xantatges" del PSOE, és a dir, no comprar la premissa que tot escenari en què Pedro Sánchez no sigui president serà pitjor. "Se'ns està dient que ens empassem aquesta situació i renunciem als objectius polítics perquè si no vindrà la dreta de Vox i del PP. Volem el màxim de diputats per resistir davant d'aquest xantatge", va dir el 15 de març durant l'anunci de l'aliança. En tot cas, va afegir, seran els socialistes qui hauran de triar "entre la dreta i la ultradreta o la democràcia".La presentació de la candidatura de Front Republicà no ha estat exempta de polèmica. Poble Lliure va decidir impulsar-la malgrat la negativa de la CUP a presentar-se als comicis després d'un procés assembleari, fet que ha provocat tensions i una crisi interna de la qual caldrà veure quines són les conseqüències . Som Alternativa -que lidera Fachin- i Pirates sí que havien apostat des del principi per concórrer. La diagnosi que fan de la situació és que calia donar sortida a un "buit" en l'oferta electoral que no ha volgut omplir la CUP en un context d'excepcionalitat en què la regressió en drets i llibertats es produeix en paral·lel a un ascens de l'extrema dreta.

