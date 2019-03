Torra crida a defensar el dret a la llibertat d'expressió «fins a les últimes conseqüències»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dijous al vespre que cal "defensar el dret a la llibertat d'expressió fins a les últimes conseqüències". Un missatge que arriba després de la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de portar-lo a la Fiscalia i de demanar als Mossos d'Esquadra que retirin les pancartes amb llaços dels edificis de la Generalitat durant el període electoral.En la presentació de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions municipals de Barcelona, celebrada al Casino de l'Aliança de Poblenou, ha demanat a la llista alinear-se amb el procés independentista. "Com a president, puc adonar-me del que devien pensar els presidents de la Generalitat quan els alcaldes anaven a donar suport acompanyats de la vara en actes a Palau. Vull que Barcelona se situï al costat del projecte independentista. Us necessito, ens necessitem tots junts", ha ressaltat davant dels membres de la llista encapçalada per Joaquim Forn.Torra ha reivindicat el seu pas -ofert directament per Forn- pel centre cultural del Born. "El candidat és un lector voraç", ha assenyalat el president, que ha lamentat la situació actual del projecte que acull les restes del 1714. "Vull reivindicar més que mai la bonhomia de les persones fent política", ha destacat sobre l'exconseller d'Interior."Soc un enamorat de Barcelona. Visc a la mateixa casa del barri del Farró des de fa 50 anys", ha recalcat Torra, que ha reclamat "estar arrelat" a la ciutat "per projectar valors universals". "Barcelona està fora del projecte català", ha indicat el dirigent independentista, que ha posat de manifest la importància del referèndum de l'1-O. "Ho trenca tot perquè no hi ha marxa enrere", ha indicat.Un Casino de l'Aliança del Poblenou ple ha acollit el primer acte de gran format de la candidatura de JxCat a Barcelona, encapçalada per Joaquim Forn. L'acompanyen Elsa Artadi en el número dos, Neus Munté en el tres i Ferran Mascarell en el quatre. Mascarell, que en un primer moment volia liderar una llista independent però finalment s'ha integrat en la llista de Forn, ha confiat en la victòria electoral. "En Quim mereix ser alcalde i ha sacrificat una part de la seva vida pel nostre país", ha indicat.Mascarell va decidir ser a la candidatura després d'una conversa a Soto del Real. "Barcelona ha de canviar, i la nostra és la llista del canvi", ha apuntat l'exconseller de Cultura, que ha demanat "ambició" per "projectar" la ciutat "allà on ha de ser". "La ciutat ha de ser líder, far de moltes coses. Una ciutat funciona quan activa tres palanques: el caràcter de la gent, el projecte clar -democràcia, justícia social, prosperitat i benestar- i l'obertura de les fronteres", ha insistit l'encara delegat del Govern a Madrid, que abandonarà el càrrec en les properes setmanes per fer campanya."Ara Barcelona té un estat que li posa traves. És una ciutat lliutada", ha assegurat Mascarell, a qui ha agafat el relleu Munté, exconsellera de la Presidència i número tres de la llista. Ha considerat Forn un "mestre", i també ha reivindicat Xavier Trias, exalcalde de la ciutat i encarregat de fer de teloner de l'acte. "Tenim molt clar que la política municipal és rebre, seure, trobar solucions i aplicar-les. I Ada Colau no ha fet res d'això. Quan actua, ho fa tard i amb caràcter populista", ha destacat la dirigent del PDECat. També ha carregat contra el "joc brut" de l'alcaldessa, per bé que no ha concretat.

