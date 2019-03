VÍDEO Aquesta és la «massa» de l'1-O a Sant Martí Sesgueioles

La darrera agent de la Guàrdia Civil que ha declarat aquest dijous al judici de l'1-O , que va participar en el dispositiu del cos armat a Sant Martí de Sesgueioles (Anoia) l'1-O, s'ha referit sistemàticament als ciutadans que protegien el col·legi electoral com a "massa". Un terme que ha sobtat, tenint en compte que el poble té una població censada de només 344 persones -de totes les edats-.Encara ha sobtat més veient les imatges de la jornada, on s'aprecia com la "massa" de què ha parlat l'agent consistia en unes desenes de persones, com es pot veure en aquest vídeo divulgat per l'ajuntament de la població tres dies després de l'1-O.

