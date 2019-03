Hospitales de Madrid es proposa «canviar la sanitat privada catalana» amb el nou Hospital HM Delfos

El grup Hospitales de Madrid (HM) ha presentat aquest dijous l'Hospital HM Delfos que ha renovat amb nous equipaments tecnològics i professionals. D'aquesta manera, el grup hospitalari aterra a Catalunya amb la intenció d'implantar un model que incorpori la recerca i la docència a la part assistencial inherent en el model privat. "Canviarem la sanitat privada catalana. En cinc anys hi haurà molts més hospitals universitaris i més investigació", ha dit aquest dijous el president d'HM Hospitales, Juan Abarca, en la presentació del nou centre.Amb una inversió de 70 milions d'euros, l'antiga Clínica Delfos disposa d'11 nous quiròfans i nou arsenal tecnològic, a més de professionals que s'incorporen des de la sanitat pública com l'oncòleg Joan Albanell, el cardiòleg Ángel Cequier i el neurocirurgià Gerardo Conesa. Des del grup HM confien en què algun dia els professionals només voldran comptar amb ells perquè "no els caldrà la part pública per a la investigació i la docència”. Asseguren que s'han sentit molt còmodes a Catalunya".El grup HM preveu construir nous hospitals a Catalunya amb el propòsit d'implantar un model que asseguren que funciona a Madrid. El primer pas, però, és l'obertura de les noves instal·lacions de l'HM Delfos, que disposen de novetats tecnològiques com el sistema de diagnòstic radiològic vertical EOS, que produeix un 85% menys de radiació. El doctor Gerardo Conesa, cap del servei mancomunat de Neurocirugia de l'Hospital del Mar i l'Hospital de Sant Pau, i ara també cap de Neurociències del grup HM, assegura que és un model "diferent". "Probablement aquí no hi ha un centre privat que sigui un hospital jerarquitzat i amb protocols unificats", ha afirmat Conesa sobre un projecte basat en les "tres potes" que sostenen els hospitals. Es tracta de la part assistencial i mèdica, la investigació i la docència. "Volem dedicar el mateix temps a la assistència que a la docència i a la investigació perquè és la manera de fidelitzar els professionals; els hem d’oferir tot", ha dit.Conesa és un dels "fitxatges" que ha fet el president del grup, Juan Abarca, per convertir-se en un hospital "de referència" que disposa d'acreditació per ser universitari. "És un projecte a deu o 15 anys", ha apuntat el director. "A Catalunya hi ha una grandíssima sanitat privada però és veritat que nosaltres tenim un model que prioritza una estructura jerarquitzada que permeti que els professionals trobin totes les necessitats dins l'hospital", ha explicat Abarca, líder del grup familiar que té una quinzena d'hospitals a Madrid, Lleó, Toledo i La Corunya.La incorporació de Barcelona a la xarxa d'hospitals d'HM era una prioritat pel grup, ha assegurat el president, per la gran quantitat de població que té contractada una mútua, aproximadament 3 milions d'assegurats. "Entrem en un moment complicat a Catalunya. Som metges i no entenem de política, però no hem tingut cap problema. Recomano a altres empresaris que inverteixin a Catalunya", ha remarcat Abarca. D'aquesta manera, ha afirmat que "hi ha una alternativa a la sanitat privada de Catalunya".En 24.000 metres quadrats, l'hospital té 380 treballadors, 40 metges en nòmina i 168 llits. Un dels sistemes que l'equip mèdic ha destacat és un TAC de 160 corones que obté imatges d'alta qualitat en temps reduït i permet reconstruccions en 3D.El cap de l'àrea d'especialització en Oncologia, Joan Albanell, ha dit que per a què el model sigui viable a Catalunya és necessari incorporar referents en l'oncologia en les diferents patologies i aplicar una visió d'investigació i docència a la sanitat privada. Amb aquest objectiu, se sumen professionals als que ja treballaven a la Clínica Delfos. "Serà essencial treballar en xarxa amb els centres HM per tenir una visió de conjunt i els millors criteris de tots", ha explicat.El cap de Cardiologia, el doctor Ángel Cequier, ha assegurat que es tracta d'una estratègia "visionària" que és "molt infreqüent tant a Catalunya com a Espanya". Cequier, coordinador del grup de recerca cardiovascular de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, s'incorpora, com els doctor Albanell i Conesa, sense abandonar els seus projectes en institucions públiques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor