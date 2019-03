La resolució judicial que tomba el relat de la Guàrdia Civil sobre l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada

Una ràbia que es podia "mastegar" i unes mirades d'odi que els han quedat "clavades". Així és l'escenari que aquest dijous a la tarda han dibuixat alguns agents de la Guàrdia Civil que han desfilat pel Tribunal Suprem. En concret, un membre de la Benemèrita que va formar part de l'operatiu policial a l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) l'1-O ha assegurat que van haver d'avançar fins al col·legi electoral entre "cops" i "insults" i que no pot "entendre" com els votants que s'hi aplegaven eren capaços de "contenir tant d'odi i tanta ràbia".Quan ha arribat el torn de les defenses, l'advocat de Jordi Cuixart, Benet Salellas, ha preguntat al testimoni sobre si coneixia que hi ha "companys seus" que estan investigats a l'Audiència de Barcelona per un ús excessiu de la força durant el referèndum. L'agent ha respost defensant un ús "totalment proporcional, congruent i oportú" de les porres. També ha negat que els agents actuessin "sorpressivament" colpejant manifestants, ni que tiressin gent per les escales de l'institut.Ara bé, sembla que l'escenari dibuixat pel tinent no s'alinea del tot amb la realitat. Més enllà de les desenes de vídeos que corren per les xarxes socials des de l'1 d'octubre del 2017, també hi ha una resolució judicial que contradiu el relat del testimoni. El jutjat d'instrucció número 2 de Manresa, que instrueix la causa per les càrregues policials al col·legi del municipi bagenc, va redactar a l'octubre de l'any passat una interlocutòria en què concloïa que hi va haver "excessos" per part dels agents de l'institut armat.A la resolució, que es pot llegir completa al final d'aquesta notícia, s'assenyala textualment: "No considerem que fos necessari colpejar amb porres i defenses de forma inopinada i sorprenent aquells que eren a l'exterior, a la porta d'entrada".

Resolució judicial sobre l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada by naciodigital on Scribd

