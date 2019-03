La Junta Electoral insta l'Ajuntament de Sitges a retirar els llaços grocs

L'Ajuntament de Sitges té 48 hores per retirar el llaç groc que hi ha al capdamunt de la façana de l'edifici. Arran de la queixa presentada pel grup muncipal de Ciutadans, la Junta Electoral de Zona (JEZ) ha instat el govern local que tregui els símbols dels seus edificis.La JEZ s'ha remés a la resolució emesa per la Junta Electoral Central i ha remarcat que les institucions públiques tenen "l'obligació" de "mantenir estrictament la neutralitat política durant els processos electorals". Així, ha donat 48 hores a l'ajuntament perquè retiri els llaços, sobre els quals detalla que es tracta d'un símbol "que s'ha utilitzat per recordar a dirigents o candidats pertanyents a formacions polítiques que es troben en presó preventiva" .

