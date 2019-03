La FAVB exigeix a Ajuntament i Govern mesures efectives contra l'amiant

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) a fet un pas més en la seva demanda per esborrar el rastre de l'amiant a la ciutat. Si la setmana passada demanava a l'Ajuntament un pla de retirada del material contaminant a la capital catalana, aquest dijous ha tornat a dirigir-se al consistori, i també al Govern, per demanar mesures efectives contra l'amiant.A través de dues cartes, la FAVB exigeix a l'Ajuntament i a la Generalitat que actuïn amb "celeritat" per complir la normativa europea que estableix el 2028 com a data límit per a l'erradicació total de l'amiant.La federació ha insistit en la necessitat de disposar d'un protocol que validi la solvència tècnica dels inspectors d'amiant, d'un cens d'edificis amb risc de tenir amiant i la creació de certificats que reconeguin que un immoble està lliure del material contaminant.També demana l'eliminació de l'amiant de tots els equipaments públics i establir un règim sancionador per qui no respecti la normativa vigent.

