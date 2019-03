S'enfronta a prop de cinc anys de presó per enviar fotos íntimes de la parella als amics

Un home s'enfronta a gairebé cinc anys de presó per, presumptament, enviar fotos íntimes de la seva companya sentimental a diversos amics i agredir-la en almenys dues ocasions. Alhora, la fiscalia demana nou mesos de presó per a la dona per esgarrapar l'home quan aquest intentava prendre-li el telèfon mòbil d'on va obtenir les fotografies. El cas arribarà a judici el 8 d'abril a l'Audiència de Tarragona. Segons relata l'escrit d'acusació del fiscal, els fets van passar el 2015 en un pis del carrer Tarragona de Salou, on la parella convivia.El primer episodi va passar a principis de juliol quan la parella va començar a discutir al pis. Arran d'això, l'home, de 46 anys, va agafar la dona del coll i va colpejar-la al canell. Uns mesos més tard, la matinada del 2 d'octubre del 2015, es va tenir constància d'una altra discussió en què l'home va empènyer la parella i la va colpejar al cap, a l'estómac i a les cames.Segons el ministeri públic, la discussió havia començat perquè el processat volia apoderar-se del mòbil de la dona i esbrinar "amb qui parlava". Aleshores, segons el fiscal, ella també va agredir l'home, que va patir "erosions lineals a la cara, el braç esquerre i l'esquena que van trigar dos dies a curar-se".A més, en algun moment de la matinada l'home es va apoderar del mòbil de la dona "contra la seva voluntat". L'home va copiar diversos contactes al seu dispositiu i diverses fotografies personals d'ella en les quals apareixia despullada o mig nua. Segons el fiscal, "amb la finalitat de difondre'ls entre algunes de les seves amistats", va enviar els arxius a alguns dels seus contactes.La fiscalia acusa l'home de dos suposats delictes de maltractament -per cadascun dels quals demana onze mesos de presó- i, també, d'un suposat descobriment i revelació de secrets, pel qual demana uns altres tres anys de presó. A més, la fiscalia demana que l'home no pugui dur armes, ni es pugui apropar a menys de 300 metres ni comunicar-se amb la dona, durant cinc anys. També demana que l'home indemnitzi la dona amb més de 180 euros.Pel que fa a la dona, la fiscalia l'acusa d'un suposat delicte de maltractament pel qual demana nou mesos de presó i dos anys. A més, sol·licita que la dona no pugui dur armes, ni es pugui apropar a menys de 300 metres ni comunicar-se amb l'home, durant dos anys i mig. En concepte de responsabilitat civil, el ministeri públic demana que indemnitzi l'home amb 60 euros per les lesions.D'altra banda, seguint la petició de sobreseïment de la fiscalia, el jutge ha descartat portar a judici dos suposats delictes d'agressió sexual que van ser denunciats per la dona. La primera la va situar el mateix dia que va discutir amb l'home pel seu telèfon mòbil, el 2 d'octubre del 2015. Segons el ministeri públic, la versió de la dona no quedava corroborada per les lesions que presentava, les quals veia "compatibles" amb "l'agressió física mútua" que van protagonitzar per poder apropiar-se el dispositiu.A més, la fiscalia fa notar que, si bé va denunciar els fets el mateix dia, la dona no va explicar que l'havien agredit quan va ser examinada al CAP. Va fer-ho hores més tard al jutjat de guàrdia, on va justificar que no havia cridat "per no molestar, atès que era molt tard".D'altra banda, la dona també va denunciar que, el 28 de setembre del 2015, l'home l'havia agredit sexualment sobre el capó del cotxe al pàrquing comunitari. La fiscalia assenyala que, més enllà de la seva explicació, no hi ha cap element que corrobori la versió. El ministeri públic detalla que no va anar al metge ni va voler revelar la identitat d'un suposat testimoni. Segons ella, un veí que va aparèixer al pàrquing, però al qual no havia demanat ajuda "per vergonya".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor