VÍDEO Xavier Domènech, sobre la investidura fallida de Turull: «No sé si tots vam saber estar a l'altura»

Des que Xavier Domènech va deixar la política el passat 4 de setembre, se l'ha vist públicament en comptades ocasions. Aquest diumenge, però, reapareix al programa Quatre Gats de Ricard Ustrell a TV3 . Just quan es compleix un any de la investidura fallida de Jordi Turull, l'exlíder dels comuns assegura: "No sé si en aquell moment tots vam saber estar a l'altura. I quan dic tots, dic tots".En el vídeo d'avançament, Domènech explica que tenir un debat d'investidura amb algú que tothom sabia que l'endemà podria acabar a la presó, com així va ser, és "una de les coses més bèsties" que ha viscut en el seu pas per la política. "El vot del no el vas repensar molt després?", li pregunta Ustrell. I és aleshores quan respon que potser no es va saber estar "a l'atura". Durant aquell debat d'investidura fallida, Domènech era el president del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, càrrec que ara ocupa Jéssica Albiach.Tot just fa un any que Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull i Raül Romeva estan empresonats i que Marta Rovira està exiliada a Ginebra. L'intent d'investidura de Turull va ser el darrer ple dels cinc dirigents.

