Tornen a detenir el secretari nacional de l'ANC que no va anar a declarar al jutjat de Girona

Els Mossos d'Esquadra han tornat a detinir el secretari nacional de l'ANC, Jordi Alemany, que no es va presentar dimarts al jutjat d'instrucció 4 que l'investiga per, suposadament, formar part del grup de manifestants que va entrar a la seu de la Generalitat i va despenjar la bandera espanyola durant les mobilitzacions de l'aniversari de l'1-O a Girona.Alemany ja va ser arrestat dissabte a Madrid per no haver-se presentat al jutjat en la primera citació pels mateixos fets. Aquest dilluns durant una concentració va anunciar que continuaria desobeint i que no hi aniria. El jutjat mantenia activa l'ordre de detenció i aquesta tarda els Mossos l’han localitzat i conduït al jutjat. S'ha organitzat una concentració a les portes dels jutjats per donar-li suport.

