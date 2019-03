La portaveu de Cs a Madrid menysprea Salou i la xarxa s'hi abraona

La "ciudadana" Villacís se permite el lujo de referirse a Salou de forma peyorativa. Es grave hacer política en base a la desinformación, hablando de oído, y tener q hacer tus propuestas desprestigiando otra destinación turística. Qué lástima de política... #VisitaSalouYOpina pic.twitter.com/OR048MChDP — David González [R]Evolucionem Salou (@fcodavidgc) 21 de marzo de 2019

Villacís.

No te gustaría tener en Madrid la playa de Salou ? — Llibert Esca (@omolas10) 21 de marzo de 2019

¿Discurso catalanófobo? — Kanta (@kantautri) 21 de marzo de 2019

Digamos que solo quiere turistas con empresas pantalla, millones de € en propiedades y otras gentes de bien... — El Parcial (@Prymoos) 21 de marzo de 2019

Pues yo prefiero que haya menos gente que no pague sus impuestos mediante empresas pantalla. — Tutánkabron (@MARIANOchipAJOY) 21 de marzo de 2019

La portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Madrid i candidata d'aquesta formació a la capital espanyola, Begoña Villacís, ha assegurat aquest dijous que no vol que Madrid "es converteixi en un Salou", dient que aposta per "fomentar el turisme de qualitat".En la seva intervenció en el Fòrum Justícia del Col·legi d'Advocats sobre la regulació de pisos turístics, Villacís ha etzibat que "prefereixo que vinguin menys turistes i gastin més, que un turisme de borratxera", ha assenyalat.Les paraules de la candidata de la formació taronja no ha passat per alt als usuaris de les xarxes socials i no han dubtat a abraonar-se sobre Villacís per aquest menyspreu a la capital de la Costa Daurada. Una de les persones que ha reaccionat és l'actual regidor de Seguretat i Joventut i alcaldable pel PSC a Salou, David González, qui ha etzibat "quina llàstima de política". Des del grup municipal de Cs a Salou no hi ha cap reacció a les xarxes.

