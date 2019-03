⬛️⬜️ I si obeïm de debò el mandat de l'#1Oct al servei d'una estratègia conjunta per avançar realment #CapALaIndependència en lloc de distreure'ns de l'objectiu real? 🤔

Omplim els balcons de Catalunya d'estelades i no hi haurà junta electoral que ho aturi. https://t.co/YU0H6bJyU7 — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 21 de març de 2019

L'ANC ha fet una crida aquest dijous a la ciutadania ompli els balcons de Catalunya d'estalades com a símbol de protesta per l'ordre de la Junta Electoral de retirar els llaços grocs de les institucions."Omplim els balcons de Catalunya d'estelades i no hi haurà junta electoral que ho aturi", han destacat en un missatge en el seu compte de Twitter.Aquesta demanda de l'ANC es produeix en el marc de la polèmica dels llaços grocs, després que la Generalitat hagi substituït la pancarta inicial que tenia per una amb un llaç blanc. A més, el tuit ha estat fet just en el moment en que la Junta Electoral iniciava la reunió en relació a l'ús dels símbols.

