VÍDEO El canal Super3 estrena «Wowzzy Baboom», un programa de màgia

Il·lusió, transformació, fantasia, sorpresa, humor, misteri, imaginació, originalitat, aparició i desaparició, descobriment, curiositat, creativitat, però sobretot molta màgia. Aquests són els ingredients del nou programa que estrena el canal Super3 aquest dissabte a les 9 del matí, el Wowzzy Baboom, que com ha explicat TV3, és un programa per aprendre a fer màgia.El Wowzzy (Sergi Armentano) és un personatge màgic que serà el presentador i protagonista. L'acompanyaran el seu amic Marc (Hug Casals), que algun dia vol arribar a ser un gran mag, i la seva germana Sister (veu de Clara Schwarze), una llauna (literal). Cada cop que el Marc intenti fer un truc... el resultat sempre serà el mateix: un desastre. Però el Marc no es rendeix, i està convençut que se'n sortirà estudiant la màgia del seu amic Wowzzy, que va aparèixer un dia després de pronunciar tres cops el seu nom. La Sister és la germana del Wowzzy, van arribar junts del món màgic però per un error del seu germà es va convertir en una llauna. El Wowzzy espera trobar el moment per convertir-la en qui era abans.El programa comptarà amb diverses seccions: El Truc del Truc (El Wowzzy sorprèn amb un truc i després explica didàcticament els passos que s’han de seguir per fer-lo); el Visionarium (una secció d’il·lusions òptiques), el Fit dit (una mostra de tot tipus de jocs d’habilitats que es fan amb les mans), i finalment el Baboom! (el gran xou final de màgia amb un truc espectacular). El programa s'emetrà cada dissabte a les 9 del matí (i els diumenges a les 20 hores, la reemissió) fins al 22 de juny.

