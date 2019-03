Les Falles del 2019 finalitzen amb 2.264 infraccions i 112 detinguts

Les Falles 2019 s'han saldat a la ciutat de València amb un total de 2.264 infraccions, 112 detinguts i 13.491 identificacions, segons ha informat el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, que ha destacat el "clima de normalitat" aconseguit gràcies a les forces i cossos de seguretat.El nombre d'infraccions entre l'1 i el 19 de març ha augmentat en 169, en passar de 2.095 infraccions l'any passat a 2.264 aquest 2019. El nombre de detinguts ha arribat als 112, 43 d'ells com a resultat del dispositiu especial contra furts i quatre pel dispositiu de robatoris amb intimidació.A més, s'han identificat a un total de 13.491 persones, s'han obert 1.354 actes per consum o possessió de drogues i 122 per possessió d'armes o altres objectes perillosos, detalla Delegació de Govern en un comunicat. Les infraccions penals han baixat en l'àrea de competència de les Comissaries Locals dependents de la Comissaria Provincial de la Policia Nacional, ja que han passat de 1.116 l'any 2018 a 1.044 el 2019. El nombre de detinguts en aquest àmbit ha arribat als 174.La Policia Nacional ha realitzat a València un total de 2.940 serveis el 15 i el 19 de març, davant els 1.931 de l'any passat. Per la seva banda, entre les actuacions de control pirotècnic dutes a terme per la Guàrdia Civil entre l'1 i el 19 de març, el delegat ha destacat 117 inspeccions, de les que s'han desprès 06:00 infraccions. S'ha intervingut prop de 150.000 unitats de productes pirotècnics per venda sense autorització.El delegat del Govern ha subratllat que el "únic incident destacable" va ser l'explosió d'un mascletà entre el públic durant la Mascletà de la falla Ciril Amorós-Isabel la Catòlica, que va provocar diversos ferits de diversa consideració.Ha posat en valor la "màxima coordinació de tots els cossos de seguretat ha garantit unes festes segures de què ha gaudit la ciutadania i el gran nombre de visitants que s'ha desplaçat a València en coincidir les festes amb el cap de setmana". El dispositiu general de Falles va entrar en vigor el passat 24 de febrer i va finalitzar la nit del 19 de març amb la Cremà.Dins d'aquest dispositiu s'ha donat cobertura a tots els actes i s'ha reforçat especialment la presència policial a la zona centre i en aquelles àrees amb major concentració de persones. També s'han establert plans especials de lluita antiterrorista, d'acord amb el nivell 4, i de lluita contra els furts.Alhora, s'ha incrementat la vigilància als voltants de València, les entrades a la ciutat i els centres de comunicacions, com són l'aeroport, les estacions de ferrocarril i autobusos i els transports interns de la ciutat, metro i autobús.

