Torra, a la Junta Electoral: «No hi ha estelades o llaços grocs a les seus de la Generalitat»

VÍDEO Així llueix la nova pancarta que @QuimTorraiPla ha penjat a la Generalitat canviant el color del llaç https://t.co/bhwfGxL03q pic.twitter.com/AKc4SIIxn5 — NacióDigital (@naciodigital) 21 de març de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicat a la Junta Electoral que "no hi ha estelades o llaços grocs a les seus de la Generalitat de Catalunya". En una nova remesa d'al·legacions presentades per la seva oficina als magistrats, demana que, un cop complerta l'ordre de retirada d'aquests símbols, sigui desestimada la nova denúncia que Ciutadans ha presentat aquest dijous al matí.Les al·legacions arriben just quan la Junta Electoral està, de nou, reunida per dirimir si obre un expedient sancionador contra Torra o bé portar el cas a la Fiscalia. Un cop el llaç groc que lluïa el balcó del Palau de la Generalitat ha estat substituït per un de blanc, el partit d'Inés Arrimadas ha recorregut de nou a la Junta Electoral instant-la a exigir als Mossos la seva retirada i a posar el cas en mans de la Fiscalia. Ahir Torra ja va emetre un comunicat en el qual anunciava que faria cas de la recomanació del Síndic de Greuges de retirar els llaços grocs de "forma excepcional" durant el període electoral, tal i com havia ordenat la Junta Electoral Central . Aquesta recomanació li havia arribat el divendres 15 de març a través d'un informe de Rafael Ribó, al qual Torra va respondre demanant aclariments. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va ocultar aquest detall en la roda de premsa posterior al consell executiu i va anunciar que es demanaria opinió al Síndic, i que seria vinculant.El canvi de pancarta l'han fet operaris del Palau de la Generalitat vora les 10.20h, i a les 10.35h n'han afegit una altra a la finestra del costat amb la frase "llibertat d'expressió". "És un nou atac a més de mitja Catalunya i un atac a la democràcia", ha assegurat la líder del partit taronja, Inés Arrimadas. La denúncia presentada per Cs insta la Junta Electoral a demanar als Mossos que retirin les pancartes i a posar el cas en mans de la Fiscalia.El document registrat considera que la nova simbologia col·locada és "clarament identificable" amb les candidatures independentistes. Adjunta, de fet, una bateria de fotografies per apuntalar el seu argument i demana a la JEC que actuï "amb la màxima urgència possible".

Resposta de Quim Torra a la Junta Electoral sobre els llaços grocs by naciodigital on Scribd

