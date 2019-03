El responsable d'analitzar els dominis del web del referèndum reconeix que no té coneixements d'informàtica

L'agent de la Guàrdia Civil encarregat de fer el seguiment de les pàgines web del referèndum de l'1-O ha reconegut al Tribunal Suprem què no té coneixements d'informàtica. Davant la pregunta d'Andreu Van den Eynde, l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, de si sabia si la pàgina referendum.cat estava allotjada en algun dels servidors de la Generalitat, el testimoni ha respòs que no, que ell no té "coneixements d'informàtica".El guàrdia civil havia estat un dels encarregats d'analitzar l'ús dels diferents dominis que hi havia per mantenir actiu el web del referèndum. Durant la seva declaració, sí que ha sostingut que la Generalitat es va gastar entre 6.000 i 8.000€ en la compra-venda de dominis, però no ha estat capaç de vincular-ho amb cap despesa de l'administració.Van den Eynde li ha preguntat també si la Generalitat havia usat la seva pròpia tecnologia per als webs del referèndum, ha respost que també ho desconeixia. De fet, davant la insistència de l'advocat, ha reconegut que ni tan sols sabia "què és un proxy o un vpn".

