El Festival Circ Cric celebra els 45 anys de Tortell Poltrona als escenaris

El Festival Circ Cric celebra enguany els seus deu com a festival de circ a Sant Esteve de Palautordera, al peu del Montseny, i els 45 anys de dedicació a la professió de pallasso del seu fundador, Tortell Poltrona. El festival s'avança i tindrà lloc del 22 de març a l'1 de juliol i concentrarà la seva programació durant els caps de setmana. Més d'un centenar d'artistes i companyies d'arts escèniques locals i internacionals passaran per les seves carpes.En la seva 10a edició, el Festival continua oferint una programació per a tots els públics d'espectacles de circ, teatre i música, així com activitats i tallers escolars i familiars, dins el marc incomparable del Parc Natural del Montseny (Sant Esteve de Palautordera).Tortell Poltrona, gran protagonista de l'edició d'enguany, actuarà amb dos dels plats forts del festival. D'una banda, representarà tots els dissabtes a la tarda el seu espectacle Post clàssic, un recull dels seus millors números, els de sempre i alternatives innovadores.D'altra banda, també es podrà veure a Tortell Poltrona acompanyat dels membres del Circ Cric, els diumenges al migdia en l'espectacle Catacric. Una proposta coral i diversa que inclou, a més dels pallassos, acròbates i música en directe. El muntatge inclourà, com ha explicat Tortell Poltrona, les seves inquietuds com "la gent que ve del mar i la nostra miopia amb totes les armes que són els telèfons mòbils que ens aïllen".Pels amants de la natura, el Festival ofereix l'oportunitat de complementar aquest espectacle amb una passejada prèvia i guiada pels boscos al voltant del circ, sota el paquet "Circ i Natura, una màgica aventura!".Pel que fa a la programació d'actuacions musicals, el festival programa dos concerts, el primer dels quals obre el festival el 22 de març. El concert inaugural reunirà en un mateix escenari una quinzena d'artistes de renom del panorama musical català, com Quimi Portet, Albert Pla, Joan Garriga o Raül Refree, entre d'altres. El segon concert anirà a càrrec de l'ex-Txarango Marcel Lázara "Tito" i Júlia Arrey, que presentaran els seus treballs KM.0 – Pedalant endins, dins d'una jornada dedicada a la música de Brasil, organitzada amb Pallassos Sense Fronteres (25 de maig).Completen el programa d'espectacles de l'edició 2019 l'espectacle Circe, representat pels alumnes de l'Escola professional de circ Carampa de Madrid (22 de juny) i el Live Karaoke Show dels De Mortimers, que acomiadaran el festival el 30 de juny, juntament amb un xocolatada de cloenda amb en Tortell Poltrona. Novetat d'enguany que té com a objectiu unir territori, el Festival Circ Cric col·labora amb seus veïns El Taller d'en Txo – L'arbre dels follets i proposa en el marc del festival la visita d'aquest espai i l'espectacle de titelles d'en Txo.El Festival Circ Cric acull, per sisè any consecutiu, el popular Festival Internacional de Pallasses (FIP). Una proposta diversa que surt de la carpa per conquerir els carrers i teatres de Sant Esteve de Palautordera del 13 al 16 de juny i comptarà amb una cinquantena d'artistes de renom internacional vingudes de tot l'Estat i Europa.La figura destacada i convidada d'aquesta edició, és la pallassa francesa Catherine Germain, sobre els escenaris encarnada en Arletti. Germain és un dels grans referents del món dels pallassos i pallasses, pionera en el seu camp i de llarga trajectòria artística i docent. Interpretarà el 15 de juny Le 6ème Jour, estrena a l'estat espanyol en què Arletti intentarà comprendre com, en aquest sisè dia del Gènesi, l'aventura de l'home va començar".

