Jordi Pesarrodona porta a escena la seva experiència amb la Guàrdia Civil

El pallasso Jordi Pesarrodona porta la seva darrera experiència política al costat de la Guàrdia Civil a escena amb l'espectacle Komino i klun, que s'estrenarà aquest dissabte a les 8 del vespre al complex cultural de Cal Sitjes, a Artés.Komiko i klun està inspirat amb tots els esdeveniments pels que ha passat el pallasso de Sant Joan de Vilatorrada després que el 20 de setembre de 2017 es posés un nas de pallasso i es fés fotografiar al costat d'un guàrdia civil que custodiava la Conselleria d'Exteriors mentre s'hi faia un registre relacionat amb el procés català.Aquest gest, Pesarrodona l'havia havia repetit com a pallasso sense fronteres amb soldats que anaven i venien del front de batalla en països en guerra.L'espectacle incorpora un pallasso que parla en primera persona, un guitarrista que parla en segona persona, una ballarina i una cantant per explicar una història que per més absurda i increïble que sembli és pura realitat: la de les tribulacions d’un pallasso per posar-se un nas vermell!Formen l'espectacle Jordi Pesarrodona, comediant i pallasso (komiko i klun), Carme Fernández, ballarina, Laura Pastor, cantant, i Josep Noguera, guitarrista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor