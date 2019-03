Boye valora el canvi de color del llaç del Palau de la Generalitat (tan lacònic com sempre)

Veo que el lazo ya no es amarillo, buena decisión pic.twitter.com/CbXKb21fJM — Gonzalo Boye (@boye_g) 21 de març de 2019

Un llaç blanc i un traç vermell enlloc d'un de groc. Aquest és el moviment del president de la Generalitat, Quim Torra, per intentar esquivar la Junta Electoral Central amb la pancarta penjada a la façana del Palau. La nova pancarta manté el mateix missatge que l'anterior: "llibertat presos polítics i exiliats".Aquest mateix dijous al matí, Gonzalo Boye, el mediàtic advocat de Carles Puigdemont a l'exili, ha opinat sobre aquesta qüestió a través de Twitter, com és habitual en ell. Fidel al seu estil, el lletrat ha estat lacònic i ha dit: "Veig que el llaç ja no és groc, bona decisió".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor