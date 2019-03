VÍDEO Xoc entre Ferreras i Terribas per TV3: «Antonio, no és cert»

El debat sobre la suposada parcialitat de TV3 arriba aquest cap de setmana a La Sexta de la mà de Jordi Évole. Mònica Terribas, presentadora del Matí de Catalunya Ràdio; Lídia Heredia, presentadora d'Els Matins de TV3; Josep Cuní, presentadora d'Aquí Cuní a SER Catalunya; Antonio García Ferreras, presentador d'Al Rojo Vivo de La Sexta i Vicente Vallés, presentador dels informatius d'Antena 3, debaten a Salvados sobre el moment actual dels mitjans de comunicació.En un avançament del contingut que es podrà veure aquest diumenge, ja es pot apreciar que la conversa no ha estat del tot plàcida. En un fragment difós des del compte oficial del programa, Ferreras carrega contra la televisió pública catalana i diu que "només" s'hi parla d'Espanya i sobre com de "dolenta és la seva qualitat democràtica". La cara de Terribas mentrestant ho diu tot. La presentadora l'acaba tallant i amb to seriós li para els peus: "Antonio, no és cert". "Tu no creus que hi ha un munt de catalans que consideren que TV3 no els representa?", afegeix Ferreras.

