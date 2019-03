Els treballadors del metro faran aturades parcials per la crisi de l'amiant

Els treballadors del metro de Barcelona repetiran la vaga per la crisi de l'amiant. Ho faran amb aturades parcials de quatre hores per torn els dies 8 i 29 d'abril. La convocatòria d'aturades ha estat aprovada per 270 vots a 0 mentre que la proposta que aquestes fossin parcials ha rebut el suport de 167 empleats.També hi havia sobre la taula la possibilitat de combinar aturades parcials amb dues vagues de 24 hores els dies 26 d'abril i 24 de maig però finalment aquesta opció ha quedat descartada, després d'aconseguir el vot de 92 treballadors.La principal exigència del comitè d'empresa a la direcció és que TMB reconegui que tots els empleats del metro han estat exposats a l'amiant. Actualment l'empresa ha inclòs 1.482 treballadors al pla de prevenció per l'amiant, 418 dels quals estan jubilats. TMB considera que només els empleats de manteniment i magatzem s'han exposat al material contaminant però els sindicats consideren que tots els treballadors hi han estat sotmesos, sigui de manera directa o indirecta.Des de l'empresa, però, no es preveu fer-ho i argumenten que ja s'ha activat una campanya de detecció de malalties respiratòries per a tots aquells empleats no inclosos al pla de prevenció per l'amiant.El reconeixement a l'exposició és una qüestió cabdal, ja que és un pas necessari per optar a demanar prestacions, canvis de llocs de treball, prejubilacions, baixes laborals i fins i tot reconeixements de malalties professionals. Fins ara, dels 1.482 treballadors que ja han completat totes les proves mèdiques, 22 pateixen afectacions lleus per l'exposició a l'amiant i dos més estan de baixa mentre els metges estudien si pateixen alguna afectació greu que pugui ser reconeguda com a malaltia professional.El portaveu del comitè d'empresa David Vázquez ha assegurat que un dels motius per convocar novament vaga és provocar un canvi en el paper de l'Ajuntament en la crisi de l'amiant, que els sindicats consideren insuficient. "L'Ajuntament s'ha d'implicar, això és una irresponsabilitat molt gran envers els treballadors i usuaris del metro", ha dit. "Barcelona en Comú s'omple la boca de protegir el medi ambient però sembla que el que passa sota terra no és problema seu", ha afegit.Els sindicats han tornat a demanar la dimissió de la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament, Mercedes Vidal, i del conseller delegat de l'empresa, Enric Cañas.Vázquez també ha criticat la inacció de la resta de partits amb representació al ple municipal, així com de TMB. El comitè acusa l'empresa de no estar fent tot el possible per protegir els treballadors del material contaminant i li exigeix que reconegui a tots els empleats com a exposats a l'amiant i que es faci càrrec de rentar la seva roba de treball.Les aturades de quatre hores per torn dels dies 8 i 29 d'abril aniran acompanyades de mobilitzacions dels treballadors al carrer. Amb aquesta iniciativa, el comitè té l'objectiu de traslladar al conjunt de la ciutadania les seves reivindicacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor