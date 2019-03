L'Estat demana l'expulsió de l'Ajuntament de Barcelona de la causa per les càrregues de l'1-O

L'Advocacia de l'Estat ha demanat l'expulsió de l'Ajuntament de Barcelona com a acusació popular per les càrregues policials de l'1-O en diversos centres de la ciutat. El jutjat d'instrucció número 7 ho ha rebutjat, però el representant de l'Estat ho ha recorregut, segons ha anunciat el tinent d'alcaldia Jaume Asens i han confirmat a l'ACN fonts judicials.Asens ha acusat el govern de Pedro Sánchez de voler "dinamitar" aquesta causa judicial, ja no només negant-se a col·laborar amb la justícia, sinó també "intentant obstruir-la". "Que demani ara que se'ns expulsi pel paper actiu que estem tenint és una mostra més del menyspreu del govern per les víctimes de l'1-O", ha conclòs.Asens ha augurat que aquest recurs no té recorregut, i ha defensat que l'Ajuntament compareix en aquesta causa de forma "legítima". Aquesta estratègia de l'Advocacia de l'Estat, ha insistit, és una "estratègia per frenar" el consistori "quan ha vist la capacitat que té per dirigir aquest judici cap a una determinada direcció que no és la que vol el govern de Sánchez". El tinent d'alcaldia ha reclamat a l'executiu espanyol que "deixi d'utilitzar l'Advocacia de l'Estat en benefici dels seus interessos polítics".

