Puigdemont viatjarà a la presó de Neumünster pel primer aniversari de la seva detenció

El líder de JxCat Carles Puigdemont tornarà a Neumünster coincidint amb el primer aniversari de la seva detenció a Alemanya , segons ha pogut saber l'ACN. El 130è president, que va ser detingut el 25 de març a Schleswig-Holstein mentre tornava amb cotxe cap a Brussel·les des de Finlàndia, farà una roda de premsa davant de la presó de Neumünster dilluns. L'acompanyaran els seus advocats, Gonzalo Boye i Jaume Alonso-Cuevillas.Puigdemont arribarà a la ciutat alemanya diumenge, quan participarà en un sopar per agrair a la comunitat catalana de la zona el seu suport durant el seu empresonament. Fa un any, el 3 d'abril, l'ANC-Deutschland i l'ANC-Hamburg van organitzar un sopar amb l'entorn més proper de Puigdemont i la comunitat catalana, i la intenció de l'expresident és reproduir-lo diumenge per donar-los les gràcies.En aquella ocasió, i segons ha pogut saber l'ACN, la trobada va comptar amb la participació del vicepresident Josep Costa, l'esposa de Puigdemont, Marcela Topor, i el seu amic i ara candidat al Senat, Josep Maria Matamala, així com també de representants de la comunitat catalana a Alemanya.Puigdemont va ser detingut per la policia alemanya el 25 de març del 2018 mentre tornava amb un cotxe des de Finlàndia. Al cotxe amb ell viatjaven el seu amic Josep Maria Matamala i el seu actual cap d'oficina i assessor, Josep-Lluís Alay, juntament amb dos Mossos d'Esquadra.L'Audiència Nacional va ordenar el gener reobrir la causa contra Matamala, Alay i els dos mossos per un presumpte delicte d'encobriment, tot i que un jutge ja n'havia dictaminat el sobreseïment. Puigdemont va entrar a la presó de Neumünster el 25 de març i en va sortir el 6 d'abril, després de 12 nits tancat.La justícia d'Schleswig-Holstein, després d'analitzar l'euroordre emesa pel Suprem espanyol contra Puigdemont, va rebutjar entregar-lo pel delicte de rebel·lió. El jutge Llarena va acabar retirant la petició a mitjans de juliol al no voler extradir-lo, només, per possible malversació. El 28 de juliol, Puigdemont va tornar a Brussel·les, quatre mesos després de la seva detenció.

