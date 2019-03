Netflix es planta i elimina el mes de prova gratuït

Netflix se está yendo a la mierda: cada vez quita más series, sube el precio, quita el mes gratis... Mal, muy mal — 𝕋𝕨𝕖𝕖𝕡𝕚𝕔𝕒𝕝 (@tweepical) 21 de març de 2019

Ya estaba yo preparando mis 10 emails para ver la 3° Temporada de Stranger Things en Netflix y me entero de que han quitado la prueba gratis de un mes xD — Zarperium (@ZarPeriuMDaraK) 21 de març de 2019

Des de fa anys, que són moltes les plataformes digitals que ofereixen un mes de prova gratis. Sembla, però, que aquesta situació està arribant al seu fi.I és que Netflix ha anunciat que elimina el seu mes de prova gratuït a Espanya i a Amèrica Llatina. Així doncs, tots aquells que no siguin subscriptors i vulguin veure contingut d'aquesta plataforma hauran de pagar sí o sí. D'aquesta manera, la plataforma garanteix que els usuaris no empren mètodes per no pagar els continguts donant-se d'alta i baixa amb diferents correus electrònics durant el mes de gratuïtat.Segons informa Xataka, no és 100% segur que es tracti d'una decisió permanent i en un futur Netflix podria fer marxa enrere i tornar a incloure el mes de prova inicial.Sigui com sigui, la notícia no ha agradat gens als usuaris, que han mostrat la seva indignació amb la plataforma a través de les xarxes socials.

