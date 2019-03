Veïns i treballadors del CAP Raval Nord ocupen la Capella de la Misericòrdia

Ho havien avisat d'un increment de les mobilitzacions i aquest dijous han passat a l'acció. La plataforma Raval Nord, integrada per veïns i treballadors del CAP Lluís Sayé, ha ocupat la Capella de la Misericòrdia. L'espai és de titularitat municipal i està cedit al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) des de fa cinc anys. El govern municipal i la conselleria de Salut volen ubicar-hi el nou CAP, però el museu el vol destinar a ampliar el seu espai d'exposició i l'oposició ha bloquejat la revocació de la cessió.Tots els grups del consistori, a excepció de Barcelona en Comú i la CUP, argumenten que no hi ha el consens necessari per ubicar el CAP a la capella i fins i tot ERC ha posat sobre la taula la possibilitat d'ubicar-lo en un solar municipal situat a la facultat de Geografia i Història de la UB.La plataforma, però, no es rendeix i aquest dijous han entrat a la capella amb el lema "Mentre els polítics busquen el millor espai per al CAP, les veïnes del Raval ja l'hem trobat". A més, ha comunicat al departament de Salut que no veu viable l'alternativa proposada pels republicans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor