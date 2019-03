Ciutadans denuncia a la Junta Electoral el canvi de color del llaç de la Generalitat

La polèmica dels llaços continua. Si més no per part de Ciutadans, que ja ha tornat a recórrer a la Junta Electoral Central el canvi de color del llaç de la pancarta que segueix penjant del balcó del Palau de la Generalitat reivindicant la llibertat dels presos polítics i exiliats. "És un nou atac a més de mitja Catalunya i un atac a la democràcia", ha assegurat la líder del partit taronja, Inés Arrimadas. La denúncia presentada per Cs insta la Junta Electoral a demanar als Mossos que retirin les pancartes i a posar el cas en mans de la Fiscalia.El document registrat considera que la nova simbologia col·locada és "clarament identificable" amb les candidatures independentistes. Adjunta, de fet, una bateria de fotografies per apuntalar el seu argument i demana a la JEC que actuï "amb la màxima urgència possible"La dirigent ha insistit que s'ha fet evident l'"amenaça a la democràcia" que suposa l'independentisme i que la nova pancarta penjada al Palau de la Generalitat "segueix atacant la llibertat i la necessària neutralitat". Segons Arrimadas, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha "passat olímpicament" de la resolució de la Junta Electoral. "Estem farts que el nacionalisme es pensi que Catalunya i les institucions són seves", ha etzibat.Tot i que l'òrgan electoral ja té previst reunir-se aquesta mateixa tarda, Arrimadas ha defensat el dret del seu partit a denunciar "l'insult a la democràcia" del Govern de Torra. "Es pensa que enganyaran algú? Es creuen molt llestos i graciosos?", ha insistit la líder de Ciutadans.El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha evitat valorar, per ara, el canvi de color del llaç. Just després de la seva compareixença al Parlament, s'ha limitat a defensar que els llaços grocs i l'estelada no són "símbols de cap partit" i que poden ser utilitzats emparant-se en la llibertat d'expressió però que en període electoral "no es poden exhibir" a les façanes dels edificis públics.Ciutadans també ha advertit que ja han demanat qui ha assumit el cost de la nova pancarta que ha fet penjar el president de la Generalitat, Quim Torra. El partit d'Inés Arrimadas ha aprofitat la compareixença del Síndic de Greuges aquest dijous al Parlament per acusar Rafael Ribó d'haver "ordit un pla" per "blanquejar" el president en aquesta qüestió que no generava unanimitat dins del Govern."El Síndic de Greuges s'ha sotmès als interessos del procés i del Govern", ha lamentat el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, malgrat que durant la seva compareixença Ribó no ha ha fet cap tipus de referència als llaços grocs. El dirigent del partit taronja, a més de demanar la seva dimissió perquè ja hauria d'haver estat rellevat, ha acusat el Síndic de no defensar la neutralitat de les institucions dins i fora del període electoral.Carrizosa ha insistit que l'actuació del Síndic va "en contra de l'estat de dret democràtic" perquè, a més, el president sabia què diria Ribó des de la setmana passada. "La llibertat d'expressió ampara les persones, no les façanes i que els edificis públics siguin els aparadors dels polítics sense escrúpols", ha etzibat. A més, ha insistit que "el pitjor" passa de portes endins dels edificis públics perquè, segons ha explicat ja en altres ocasions, els funcionaris que no combreguen amb el projecte independentista són assenyalats.Ribó, per la seva banda, ha assegurat que seguirà "defensant els drets" i ha recordat que l'any 2017 la Junta Electoral de Tarragona va prohibir que l'associació de gent gran de Reus es manifestés amb llaços grocs durant la campanya i que, just passades les eleccions, la Junta va acabar donant la raó al Síndic, que va presentar queixa. Ha afegit que divendres passat la Comissió de Democràcia va aprovar els principis de Venècia sobre què és un defensor del poble. "Hi ha grups que han fet declaracions aberrants", ha lamentat.

