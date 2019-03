Un agent de la Guàrdia Civil compara les concentracions a Bigues i Riells amb «el conflicte basc»

Nova jornada de judici i, un dia més, protagonisme absolut de la Guàrdia Civil. En cinquè testimoni ha estat un guàrdia civil que va participar en l'escorcoll de la nau industrial de Bigues i Riells el 20 de setembre per confiscar paperetes del referèndum. El testimoni ha comparat la concentració de gent que hi havia a fora de la nau industrial amb "el conflicte basc". "Jo per sort no l'he viscut però els meus companys em van dir que el que vam viure s'hi assemblava", ha assegurat a preguntes del fiscal.Durant la sortida, un cop acabat l'escorcoll, ha explicat que hi va haver insults i amenaces, i també escopinades. "Se'm va gravar a la ment la cara d'odi d'un senyor gran, era com si li estiguéssim robant alguna cosa de la seva família", ha afirmat. També ha explicat que els manifestants van donar cops al cotxe i el van moure, però no va patir cap dany. Ha afirmat que, quan volien sortir, el lletrat de l'administració de justícia tenia por. "Ens va demanar que ens traguéssim els distintius de la Guàrdia Civil i que li donéssim alguna cosa per tapar-se la cara", ha explicat, i ha dit que "era normal" que tingués por perquè la gent estava "molt exaltada".L'agent ha fet referència a insults i amenaces que van rebre quan volien sortir de la nau industrial de Bigues i Riells. "Ens deien fora les forces d'ocupació i que ens matarien", ha dit. Després, però, a preguntes de les defenses, no ha sabut explicar per què aquesta frase no va ser inclosa a l'atestat de la Guàrdia Civil sobre els fets d'aquell dia. "No sé per què el meu superior no ho va incloure", ha dit. Tampoc ha pogut assegurar que aquesta amenaça aparegui ens els vídeos i àudios dels fets. "No recordo res dels àudios ni dels vídeos", ha deixat clar a Jordi Pina.A la nau de Bigues i Riells van trobar-hi diverses caixes i "molt material". Van trobar prop de 10 milions de paperetes del referèndum, també sobres amb el logotip de la Generalitat i sobres per constituir meses electorals. A preguntes de les defenses ha dit que desconeixia si hi havia ordre d'entrada i registre a la seu.Quan van entrar a la nau van veure diverses caixes. "Hi havia molt material", ha dit. A les caixes hi havia paperetes per votar en el referèndum de l'1-O. Hi havia també sobres amb el logo de la Generalitat i sobres per a constituir les meses electorals. Al final van omplir fins a vuit furgonetes. Mentre durava el registre, a fora s'anava concentrant gent i l'agent ha explicat que va sentir com si "una pedra" colpegés el sostre de la nau, però ha admès que ell no estava centrat en el reportatge fotogràfic del material decomissat.

