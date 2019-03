VÍDEO El Parlament clama per la llibertat de presos i exiliats un any després de la investidura fallida de Turull

Fa tot just un any, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Marta Rovira sortien per la porta del Parlament per no tornar-hi. El pròxim dissabte farà 365 dies que els quatre primers estan empresonats, mentre que la secretària general d'ERC està exiliada a Ginebra. Dirigents sobiranistes i treballadors de la cambra catalana s'han concentrat, un cop més, davant de la porta de la institució, per reclamar la seva llibertat.A la reivindicació s'han sumat els diputats tant dels grups independentistes com de Catalunya en Comú Podem. Ha estat un homenatge breu d'un minut de silenci que ha conclòs amb un clam unànime per la llibertat dels dirigents, la majoria dels quals estan asseguts al banc dels acusats del Tribunal Suprem acusats per rebel·lió.Els cinc dirigents homenatjats van ser citats a declarar davant del Tribunal Suprem fa tot just un any, motiu pel qual es va accelerar el ple d'investidura de Jordi Turull, un intent que no va reeixir perquè la CUP va decidir finalment votar en contra que fos president de la Generalitat. Forcadell, Turull, Rull i Romeva van atendre la citació judicial, de la qual en va derivar l'ordre d'ingrés en presó preventiva. Rovira, per la seva banda, va decidir emprendre el camí de l'exili a Suïssa.

