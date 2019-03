Més de 200 entitats reclamen als partits incloure la municipalització de l'aigua als programes electorals

Demostració de força dels col·lectius favorables a la gestió pública de l'aigua. Aquest dijous s'ha presentat el Compromís per l'Aigua Pública i Democràtica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, firmat per més de 200 entitats que ara reclamen als partits que incloguin la municipalització del servei d'aigua als seus programes electorals del 26 de maig.El futur del servei d'aigua a la conurbació de Barcelona està pendent dels tribunals. El 2016 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar el contracte entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Agbar per subministrar aigua a 23 municipis. La sentència considerava que l'AMB no va justificar prou l'adjudicació del servei a l'empresa Aigües de Barcelona, que només està participada en un 15% per l'administració pública a través de l'AMB. Un 70% està en mans d'Agbar i un altre 15% de Criteria.Agbar va recórrer la sentència al Suprem però les entitats estan convençudes que l'alt tribunal revalidarà la decisió del TSJC. Si això passa, l'AMB considera que la multinacional catalana hauria de pagar 211 milions d'euros a l'administració pública com a conseqüència de la sobrevaloració dels seus actius en el moment de creació de la societat i del cobrament de partides a les quals no tindria dret. "Això permetria municipalitzar el servei", ha argumentat Dante Maschio, membre d'Aigua és Vida, durant la presentació del Compromís.La presentació ha comptat amb intervencions d'una dotzena d'entitats. Josep Babot, de la PAH, ha reivindicat el dret als subministraments bàsics. "Volem un accés universal als serveis, independentment de la situació habitacional de les famílies. "Un accés universal només és possible amb la gestió pública", ha apuntat Maria Campuzano, membre de l'Aliança contra la Pobresa Enegètica. "Actualment el servei d'aigua està en mans d'empreses que prioritzen els seus beneficis", ha defensat Alex Francès, del Sindicat de Llogaters.Un cop aconseguit el suport de 200 entitats, els impulsors del Compromís per l'Aigua Pública i Democràtica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona esperen convèncer els partits per incloure la municipalització de l'aigua als seus programes electorals dels comicis municipals.

