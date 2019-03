FOTO Així serà la samarreta del Barça la temporada 2019-20

La samarreta del Barça s'acomiadarà la temporada vinent, 2019-20, de les tradicionals franges blaugrana. Ja s'havia anunciat, però encara no s'havia vist com seria el resultat. El portal especialitzat en samarretes de futbol Footyheadlines ha fet públiques les primeres imatges de l'equipació del Barça, que converteix les franges en quadres. El resultat recorda a la samarreta de la selecció de Croàcia.Aquest disseny revolucionari és una aposta de Nike. I és revolucionari perquè mai abans, en els 119 anys d'història del club, s'havia prescindit de les franges. Rakuten i Unicef continuaran sent presents a l'equipació, i els pantalons seran blaus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor