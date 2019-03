Aturades de 24 h, parcials o no fer vaga: les tres opcions que votaran els treballadors del metro

La sessió matinal de l'assemblea de treballadors del metro de Barcelona ha acabat amb tres propostes de vaga que la plantilla haurà de votar.La primera és fer aturades de 4 hores per torn els dies 8 I 29 d'abril. La segona, fer aquestes aturades de 4 hores els dies 5, 12 I 18 d'abril, el 3, 10 I 17 de maig I fer vagues de 24 hores el 26 d'abril I el 24 de maig. La tercera, no iniciar mobilitzacions.En la sessió de tarda de l'assemblea els treballadors s'hauran de posicionar i no es podran fer noves propostes.En cas que guanyi la proposta que preveu mobilitzacions al maig, una assemblea a finals d'abril hauria de revalidar l'acord. La principal exigència del comitè d'empresa a la direcció és que TMB reconegui que tots els empleats del metro han estat exposats a l'amiant. Actualment l'empresa ha inclòs 1.482 treballadors al pla de prevenció per l'amiant, 418 dels quals estan jubilats. L'empresa considera que només els empleats de manteniment i magatzem s'han exposat al material contaminant però els sindicats consideren que tots els treballadors hi han estat sotmesos, sigui de manera directa o indirecta.

