S'enfronta a quatre anys de presó i una fiança de 145.000 euros per un tuit contra la Guàrdia Civil

Doncs que haguessin estudiat, en comptes d'allistar-se a un cos militar de perdonavides i estova-àvies.

Em sap greu el tràngol de la família, però és el mateix tràngol de la família de qualsevol heroïnòman dels '80. Ells han triat el camí que volien. — Felip Segura 🎗🏴‍☠️ (@FelipSegura) 14 de desembre de 2017

Felip Segura, veí d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), s'enfronta a tres peticions de quatre anys de presó per un tuit que va escriure el desembre de 2017 després que dos guàrdies civils morissin a Albalate, a la província de Terol, a mans del mafiós serbi Norman Feher mentre intentaven capturar-lo.Segura va respondre un tuit de la notícia que havia publicat el portal 324 dient: "Que haguessin estudiat, en comptes d'allistar-se a un cos militar de perdonavides i estova-àvies". Després d'assegurar que li sabia "greu" el" tràngol de la família",el bagenc va finalitzar la pilada dient: "És el mateix tràngol de la família de qualsevol heroïnòman dels 80. Ells han triat el camí que volien".Felip Segura es troba ara acusat d'un delicte d'odi i injúries greus per part de la Fiscalia, i dels mateixos delictes més contra la integritat moral, contra les institucions de l'Estat i per injúries greus contra les forces de seguretat per part de l'acusació particular, en aquest cas, l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil, i els familiars de cadascun dels guàrdies civils morts.La Fiscalia demana per a Segura 10 mesos de presó i una multa per valor de 5.400 euros, però les acusacions particulars s'han posat d'acord a demanar quatre anys de presó per la piulada i unes multes per un valor similar.Aquestes són unes peticions a les quals s'enfrontes tres persones més que també van piular sobre la notícia. "Estic segur que un cop va passar la notícia, la Guàrdia Civil es va dedicar a escombrar la xarxa per veure'n les reaccions i poder actuar contra nosaltres", explica Segura a. Dels quatre encausats només dos són catalans, els altres dos són aragonesos.El 3 de gener de 2018, quan Felip Segura tornava tard a casa de treballar es va trobar dos funcionaris que li van lliurar una citació del jutjat de Terol que es trobava sota secret d'actuacions, de manera que no va conèixer fins cinc dies després per quins motius se l'acusava d'odi i injúries greus.El 8 de gener es va presentar a la vista a Terol i, aconsellat pel seu advocat, no va declarar, fet que li va comportar advertències de l'acusació un cop finalitzada l'actuació. "No declarant t'has condemnat a anar a judici, i en canvi altres que sí que ho han fet, segur que se'n salven", li van dir. "Però veig que ara comença el judici oral i es mantenen les acusacions contra tots quatre, o sigui que em van mentir", apunta.El maig de l'any passat va concloure la instrucció del jutjat on el magistrat assenyala que Segura "té un fort sentiment independentista", i que "ja se sap que els independentistes odien tot allò que tingui una forta identitat espanyola".Però el jutge no es queda aquí i a la instrucció de la causa no s'està d'escriure: “La Guàrdia Civil representa un exemple a seguir per gran part de la ciutadania perquè el treball, l'esforç, la tenacitat, l'honor i el valor resulten ser les seves divises”.I per si això fos poc: "Tots ells (són) principis, conviccions o valors que haurien de ser inculcats i difosos en la docència espanyola i que (...) han tractat de ser desprestigiats, humiliats i vilipendiats (...) amb aquest tuit (...) moguts per l'odi, la malvolença, la rancúnia, l'animadversió, el despreci o qualsevol altre sentiment espuri anàleg".Tancada la instrucció, Segura i els altres tres acusats s'enfronten a la vista oral on hauran de defensar-se de les peticions de quatre anys de presó, però el jutge també els demana 145.334 euros de fiança a cadascun d'ells. L'advocat de Segura ha presentat recurs a aquesta fiança "ja que no té sentit demanar una fiança superior al màxim de multa que li pot caure amb la sentència". "Jo crec que ho fan perquè ens avenim a negociar una condemna amb la sala, cosa que no farem", sospita Segura.Des que va iniciar-se el procediment, Segura ha intentat accedir a la caixa de resistència de l'ANC -"som una família normal que no té massa estalvis", apunta- però fins al moment no ho ha aconseguit. "La caixa de resistència no està pensada per actuacions individuals sinó per quan algú pateix repressió participant en una acció col·lectiva, em diuen".Olesa, però, sí que s'ha abocat a col·laborar amb Segura, molt actiu en entitats de cultura popular del municipi, amb diversos actes que l'ajuden a fer front a les despeses de defensa, "però evidentment no poden arribar a la fiança que demana el jutge". "He rebut missatges de suport des de Waterloo, i ara sembla que es volen tornar a mirar com poden ajudar-me des de l'ANC", explica, "però mentrestant confio en el recurs que ha presentat el meu advocat, i sinó prospera, que m'embarguin".Segura es troba a dia d'avui a l'espera que posin data per al judici oral. "No trigaran", calcula el seu advocat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor