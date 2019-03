Un subtinent que era a Unipost: «Vaig veure el reflex de l'odi en la cara de la gent»

Un subtinent que va ser responsable del registre a Unipost de Terrassa el dia 19 de setembre (i on van trobar sobres per a la designació dels membres de les meses) ha parlat de "l'odi" que va veure en la cara dels manifestants. "Per primer cop en la meva carrera vaig veure el reflex de l'odi en la cara de la gent", ha assegurat, però ha dit que ni els vehicles ni els agents van petir cap "dany" i ha admès, a preguntes de les defenses, que no va haver d'agafar la baixa.Durant l'interrogatori de la fiscalia, el testimoni ha aprofitat per culpar els Mossos de treure'ls d'Unipost per una "ratera". Ha explicat que podrien haver sortit per un carrer on no hi havia manifestants i, en canvi, acusa la policia catalana d'haver tret el comboi amb el material requisat per un carrer estret en obres, amb rases al terra i amb tanques."El carrer era una ratonera, no sóc especialista en control de masses però allò em va semblar inaudit", ha explicat. El subtinent (H12669K) ha reconegut que els mossos havien de baixar i apartar tanques i gent perquè la comitiva anava parant-se i arrancant.El quart testimoni, també implicat en l'escorcoll a Unipost el 19-S, ha avalat les tesis de l'anterior testimoni. Ha assegurat que va costar molt sortir de l'edifici i que els Mossos els van portar cap a una "ratera", en un carrer molt estret i en obres. Els ciutadans, ha dit, els van increpar i insultar durant els 20 minuts que van estar aturats allà.El paper dels Mossos, ha dit, va ser "col·laboradora". Van baixar dels vehicles i van carregar contra "la massa". "Van utilitzar la força per treure la gent", ha dit, i ha afegit que la Policia Local va facilitar també la sortida de la comitiva judicial.Sobre l'escorcoll a la seu d'Unipost, l'agent ha dit que des de primera hora ja hi va començar a haver-hi presència de gent. Hi havia centenars de persones amb una actitud d'increpar les forces de seguretat que estaven intervenint. "Ens insultaven, amenaçaven, feien càntics. No havia vist una cosa igual en la meva vida. Estaven organitzats, no era espontani ni casual", ha insistit.

