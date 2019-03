Bustinduy renuncia a ser cap de llista de Podem a les eleccions europees

El coordinador de la Secretaria d’Internacional de Podem, Pablo Bustinduy, ha anunciat aquest dijous a través d'un escrit al seu compte de Facebook que no encapçalarà la llista de la seva formació a les eleccions europees i que abandona també la primera línia de la política. Ho fa, apunta, perquè no té "l'enteresa i les forces necessàries per assumir una responsabilitat pública tan important amb el rigor, la dedicació i el compromís absolut a llarg termini que requereix aquest temps polític nou".Segons assegura, és una decisió "personal" de la que es fa plenament responsable, i seguirà treballant "des d’un lloc més tranquil per aconseguir un país millor". Segons apunta, el substituirà María Eugenia Rodríguez Palop. Bustinduy és una persona pròxima a Íñigo Errejón, i és un dels impulsors de Podem des dels seus inicis com a partit. És secretari d’Internacional des de 2015.Bustinduy sosté que sent afortunat i honrat per haver pogut dedicar els seus últims cinc anys de vida a defensar allò en què creu i assegura que amb el final "accelerat" de la legislatura el país "emprèn un cicle polític nou". Així doncs, sosté que després de "donar-li moltes voltes" ha decidit no seguir en aquest nou cicle en la primera línia de la política institucional, però continuarà en la Secretaria Internacional del partit."Ha estat una decisió molt difícil, ja que l'últim que voldria és defraudar la confiança dels que em van avalar per presentar-me a les properes eleccions europees", afegeix, i insisteix que "dir la veritat" és el més "honest i constructiu" en política.Des Podem, assenyalen en el seu compte de Twitter que "des del respecte a les raons personals" agraeixen la seva feina, generositat i compromís, i han anunciat que la professora universitària Maria Eugenia Rodríguez Palop el substituirà com a cap de llista al Parlament Europeu."Des del respecte a les raons personals que ha explicat, li donem les gràcies pel seu treball, generositat i compromís", afirmen, per després afegir-hi que tot i "deixar la primera línia de la política institucional", Bustinduy seguirà treballant amb la candidatura i al capdavant de la Secretaria Internacional.En el mateix fil de Twitter, Podem informa que Bustinduy ha ajudat a convèncer Maria Eugenia Rodríguez Palop, "professora universitària i referent del feminisme", perquè encapçali la llista a Europa.La portaveu al Congrés Podem, Irene Montero, ha publicat també a la seva xarxa social que la notícia de l'abandó de la primera línia política de Pablo Bustinduy "és una decisió trista per a Podem" i li agraeix la seva feina. En el mateix missatge aprofita per anunciar que "entra aire feminista i força irresistible" amb els fitxatges de Maria Eugenia Rodríguez Palop per a Europa i Vicky Rosell per al Congrés.

