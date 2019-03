Un guàrdia civil qüestiona el relat de la Fiscalia el 20-S

Nova jornada de judici i, un dia més, protagonisme absolut de la Guàrdia Civil. El primer testimoni s'ha centrat principalment en la malversació. L'agent de la benemèrita en qüestió va participar del registre dels despatxos de Francesc Sutrias, director general de Patrimoni, i Lluís Salvadó, secretari general d'Hisenda. El segon agent que ha passat pel Suprem s'ha centrat en els escorcolls del domicili i el despatx de Sutrias, i ha qüestionat el relat de la violència de la Fiscalia. Sobre els delictes de què s'acusava l'alt càrrec de la Generalitat, el guàrdia civil ha dit que eren "malversació, sedició i desobediència".Ha explicat que quan van entrar al domicili de Sutrias el 20-S, a Rubí, es va començar a concentrar gent al voltant de l'edifici. Ha admès que van demanar protecció i que van sortir de manera escalonada i fent-se passar per veïns, però no ha relatat cap més problema i, de fet, ha especificat que la gent estava tranquil·la i no es van sentir insults. L'agent ha ressaltat la "bona feina" dels Mossos per controlar la concentració de veïns que hi va haver davant de l'immoble. "Van fer un passadís i es va poder treure Sutrias sense problemes", ha dit. L'agent ha relatat que es va demanar reforços a Mossos i policia local i que es va pactar una sortida "escalonada". De fet, ha explicat que ell mateix, de paisà, i la secretària judicial van sortir de l'edifici a peu fent veure que eren "inquilins". L'agent ha dit que les persones concentrades portaven "alguna pancarta" i "no estaven excitades".Un cop acabat el registre, a les 14.10, es van desplaçar cap al despatx del director general, a la Gran Via. Allà ja hi havia gent concentrada i ja havia arribat la secretària judicial i alguns altres agents. "No vaig parlar amb la secretària, però se la veia nerviosa. Estàvem tots nerviosos aquells dies", ha dit. Ha admès que la gent concentrada davant de l'edifici estava més nerviosa que els que hi havia a Rubí, però que no van causar problemes. L'agent va aparcar al pàrquing i va poder sortir sense problemes.El primer testimoni, que va participar en els escorcolls dels despatxos de Lluís Salvadó i Francesc Sutrias, ha explicat que es va centrar en trobar indicis de malversació i, especialment, en l'Agència Tributària de Catalunya, la qual no estava preparada per per començar a funcionar l'endemà de la declaració d'independència. En aquest sentit, però, ha parlat d'un sistema informàtic que preparava l'empresa IBM i ha fet referència a una factura de 240.000 euros en concepte d'aquest programa. "Crec que la factura estava pagada", ha explicat a preguntes de la Fiscalia.L'agent s'ha estès especialment a l'hora d'explicar l'escorcoll al despatx de Salvadó. Hi van trobar molta documentació sobre estructures d'estat. "Va ser espectacular", ha dit. Ha explicat que hi havia "molta preocupació" per com es finançaria Catalunya després de la independència. En aquest sentit, ha explicat que l'aleshores secretari general d'Economia, Pere Aragonès, i Salvadó es "dividien la feina": el primer buscava finançament internacional i el segon el finançament intern.L'agent va participar dels registres d'Economia el 20 de setembre. Ha explicat que fora de l'edifici hi havia gent que cridava "independència". "Durant el matí hi havia més o menys gent, i sempre se sentien crits", ha explicat. La secretària judicial, ha dit, va arribar molt nerviosa i venia del Departament d'Exterior. Ha preguntes de les defenses s'ha constat que la secretària va tribar més de tres hores a arribar des d'Exteriors fins a Economia.El guàrdia civil ha explicat que l'escorcoll va acabar a les 19.30h. "A la sortida seguia havent-hi gent", ha apuntat, i ha afegit que "va haver problemes amb les patrulles uniformades, perquè estaven molt exposades". En el seu cas, ell va sortir pel pàrquing sense que els concentrats se n'adonessin, i a preguntes del fiscal Jaime Moreno ha dit que alguns concentrats "van picar al capó del cotxe" i "posaven estelades al vidre".

