Valls demana a socialistes i PDECat que pactin amb ell abans que amb Colau

Manuel Valls s'ha presentat avui davant la Cambra de Comerç com "l'únic candidat del canvi, l'únic que defensa un model alternatiu de ciutat" i ha demanat que el PSC i el PDECat li donin suport enfront Ada Colau. L'alcaldable de Ciutadans ha criticat Xavier Trias i Jaume Collboni per haver-se mostrat més favorables a pactar amb els comuns que amb ell per governar Barcelona. Segons el candidat, aquests posicionaments de dirigents -que ha assegurat que "respecta"- són fruit de la "insensatesa". Valls ha fet aquestes declaracions en el transcurs d'un dinar organitzat per la Cambra de Comerç dins d'un cicle amb tots els alcaldables.Preguntat sobre la polèmica dels llaços grocs, Manuel Valls ha assegurat que "aquesta història no m'interessa, jo només vull el compliment de la llei". El gran debat de les eleccions municipals serà, ha assegurat, si Barcelona és una capital espanyola i europea o és la capital d'una República hipotètica. "Vosaltres, emprenedors, sabeu què passarà si hi ha una aliança entre populistes i independentistes: serà terrorífic per la ciutat". Valls ha afirmat que "els altres que vagin posant llaços pels balcons, jo vull posar Barcelona a primera fila".Davant de l'auditori econòmic del Dinar Cambra, a la Llotja, Valls ha criticat durament Ada Colau per la seva gestió, que ha considerat negativa pel creixement de la ciutat. S'ha referit al "gran desig de canvi" que ha anat palpant a la ciutat en els sis mesos que porta com a candidat i, només començar, ha recordat les declaracions de col·laboradors de Colau titllant els creueristes de "plaga de llagostes". També ha recordat l'oposició de l'alcaldessa a l'obertura d'un hotel Four Seasons al passeig de Gràcia, hotel que s'obrirà a Madrid.Valls ha rebutjat ser el candidat de les elits i ha afirmat que vol ser "el candidat del talent". Ha criticat els actuals governants de la ciutat per "posar en perill el sosteniment de Barcelona", referint-se al risc d'haver perdut el Mobil World Congress i al trasllat de seus d'empreses, així com a la pèrdua de la seu de l'Agència Europea del Medicament. "Sembla que no hi ha estratègia econòmica en els qui governen Barcelona", ha destacat el candidat.El candidat ha esmentat les mesures que vol dur a terme per consolidar l'ecosistema econòmic de Barcelona si és alcalde: tenir cura dels estàndards de condicions de vida, recuperar el nivell dels serveis públics, començant per la neteja; exercir la influència de l'Ajuntament en l'excel·lència de les universitats; reinventar Barcelona Activa, que pateix la manca d'inversions; la renovació del comerç; la renovació de Turisme de Barcelona; combatre la pressió fiscal, eliminant l'impost d'inici d'activitat econòmica, i la clousterització de la ciutat (la creació de zones especialitzades, com impulsar el [email protected] ).Ha explicitat que el seu projecte vol fer de Barcelona una ciutat business friendly.Valls s'ha mostrat favorable que Barcelona organitzi uns nous Jocs Olímpics, però ha assenyalat que és difícil engegar alhora uns Jocs i una exposició internacional, en relació a la commemoració del centenari de l'Exposició del 1929. Ha advertit, en aquests entit, que la ciutat ha de saber triar els grans objectus i no dispersar esforços.En la seva intervenció, Valls ha anunciat les dues decisions que faria en cas de ser elegit alcalde de Barcelona. La primera seria abocar-se a afrontar els problemes d'inseguretat, que considera un dels grans problemes de la ciutat. En segon lloc, organitzar un homenatge a qui va ser president del COI, Juan Antonio Samaranch, una figura que ell considera que ha estat "menystinguda".

