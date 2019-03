Un motorista mor en ser envestit per un cotxe a Granollers

Un veí de 45 anys de Bigues i Riells ha mort a primera hora d'aquest dijous en un accident de trànsit a la Ronda Sud de Granollers. Segons ha explicat la policia local, l'home ha estat envestit per un cotxe que ha traspassat la mitjana i que circulava en sentit contrari.El cotxe anava en sentit oest, en direcció a la C-17. A l'intentar avançar un altre cotxe a la sortida de la rotonda del carrer Francesc Macià, hi ha tocat, ha perdut el control, ha creuat la mitjana i ha saltat a l'altra banda de la via, on circulava el desaparegut.Com a conseqüència de l'accident també ha quedat afectat un dels nous semàfors per a vianants que s'acaben d'instal·lar.El conductor del cotxe ha donat positiu en el control de consum de drogues.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor