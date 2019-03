Torra intenta esquivar la Junta Electoral canviant el color del llaç

VÍDEO Així llueix la nova pancarta que @QuimTorraiPla ha penjat a la Generalitat canviant el color del llaç https://t.co/bhwfGxL03q pic.twitter.com/AKc4SIIxn5 — NacióDigital (@naciodigital) 21 de març de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha substituït la pancarta amb el llaç groc que penjava del Palau de la Generalitat per una amb un llaç blanc i un traç vermell. La nova pancarta manté el mateix missatge que l'anterior: "llibertat presos polítics i exiliats". Ahir Torra ja va emetre un comunicat en el qual anunciava que faria cas de la recomanació del Síndic de Greuges de retirar els llaços grocs de "forma excepcional" durant el període electoral, tal i com havia ordenat la Junta Electoral Central . Aquesta recomanació li havia arribat el divendres 15 de març a través d'un informe de Rafael Ribó, al qual Torra va respondre demanant aclariments. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va ocultar aquest detall en la roda de premsa posterior al consell executiu i va anunciar que es demanaria opinió al Síndic, i que seria vinculant.El canvi de pancarta l'han fet operaris del Palau de la Generalitat vora les 10.20h, i a les 10.35h n'han afegit una altra a la finestra del costat amb la frase "llibertat d'expressió". El gest arriba abans que es reuneixi la Junta Electoral a les cinc de la tarda d'aquest dijous, una trobada en la qual es podria ja obrir un expedient sancionador contra Torra o bé portar el cas a la Fiscalia.La reacció que no ha tardat a arribar ha estat la de Ciutadans, que ja ha anunciat que tornarà a recórrer a la Junta Electoral Central el canvi de color del llaç de la pancarta que segueix penjant del balcó del Palau de la Generalitat reivindicant la llibertat dels presos polítics i exiliats."L'objectiu és que les institucions siguin neutrals", ha sentenciat el portaveu de la formació taronja, Carlos Carrizosa, que ha reconegut la "originalitat" de canviar el llaç groc per un de blanc però que igualment el considera "proscrit per llei" perquè segueix reivindicant la llibertat dels pesos i exiliats.Ciutadans també ha advertit que ja han demanat qui ha assumit el cost de la nova pancarta que ha fet penjar el president de la Generalitat, Quim Torra. El partit d'Inés Arrimadas ha aprofitat la compareixença del Síndic de Greuges aquest dijous al Parlament per acusar Rafael Ribó d'haver "ordit un pla" per "blanquejar" el president en aquesta qüestió que no generava unanimitat dins del Govern.La Junta Electoral Central ha demanat aquest dijous a la delegació del govern espanyol a Catalunya que li enviï nova informació sobre el grau de compliment de l’ordre de retirar els llaços grocs i les estelades dels edificis de la Generalitat, i també fotografies dels elements que els han substituït.Segons fonts del govern espanyol, la petició de la JEC estableix que tota la nova informació, incloses les fotografies dels edificis representatius del Govern, ha d’estar a disposició de la JEC a les 16.00 hores d’aquest dijous. Els membres de l’òrgan que actua com a àrbitre electoral es reuniran una hora després, a les 17.00 h, i podrien decidir ja si adopten algun tipus de decisió per l’incompliment dels dos primers terminis establers i si actuen també respecte als actuals.

