​Cemex ven la fàbrica de Bunyol a una empresa turca

Cemex ha acordat vendre a la turca Çimsa la fàbrica de ciment blanc que té a Bunyol (la Foia de Bunyol), segons informa el Diari la Veu. Una operació que té lloc després que l'any passat la multinacional mexicana tanqués dues de les seves plantes a l'estat espanyol i acordés un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per als 188 treballadors.El fabricant mexicà de ciments reduirà d'aquesta forma la seva presència industrial a Espanya a quatre fàbriques, enfront de les set amb què comptava fa un any.La venda de la fàbrica valenciana s'emmarca en l'acord que Cemex ha aconseguit per a vendre el negoci de producció de ciment blanc que té fora de Mèxic i dels Estats Units a Çimsa Çimento per un import de 180 milions de dòlars –uns 159 milions d'euros–.En el cas de l'espanyol, la transacció inclou a la planta valenciana de Bunyol. Aquesta venda té lloc després que a la fi del passat any Cemex tancara la fàbrica que tenia a Lloseta (Mallorca) i la de Gádor (Almeria), després de pactar l'ERO per a tota la plantilla d'ambdues.D'aquesta forma, la mexicana es queda amb quatre plantes a Espanya: les d'Alacant, Castillejo (Toledo), Alcanar (Tarragona) i Morata de Jalón (Saragossa).En el cas de la transacció de la de Bunyol a l'empresa turca, el tancament de l'operació es preveu per a la segona meitat de l'any, una vegada que les dues empreses signen a l'acord de venda el mes vinent d'abril.En un comunicat, Cemex emmarca aquesta desinversió en l'estratègia que el grup va emprendre en 2018 per a "optimitzar" la seua cartera de negocis amb la finalitat de "concentrar-se en els actius més idonis per a créixer en l'actual context".La multinacional destinarà a retallar deute, així com a altres finalitats corporatives, els fons que obtinga d'aquesta venda, el tancament de la qual queda també pendent de les preceptives autoritzacions de competència i reguladores.

