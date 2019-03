Maragall segella el pacte amb el partit d'Elisenda Alamany per fer tàndem

Si dilluns era Joan Josep Nuet qui es feia la foto amb la candidatura pactada amb ERC a les eleccions espanyoles, aquest dijous serà Elisenda Alamany qui segellarà l'acord de coalició amb la candidatura d'Ernest Maragall. Ho farà representant Nova, el partit de nou encuny que va impulsar després de deixar els comuns NacióDigital ja va avançar que el cap de llista dels republicans negociava amb l'exportaveu de Catalunya en Comú fer tàndem a les eleccions municipals de Barcelona del 26 de maig, unes converses que han fructificat. La llista de la candidatura serà ratificada el 30 de març.L'acord de coalició entre Maragall i el partit d'Alamany suposarà que la dirigent que públicament ha estat més crítica amb la direcció dels comuns i el rumb del partit d'Ada Colau s'enfrontarà a l'alcaldessa de Barcelona en els comicis municipals. Durant aquest dijous al matí es tancaran els darrers serrells de l'acord i a la tarda signaran Robert Fabregat i Pilar Vallugera, per part d'ERC, i Marc Grau per part de Nova, acompanyat amb altres membres de la formació.Conscients de la situació de rivalitat electoral que suposa, la direcció dels comuns han intensificat en els darrers dies la crítica a ERC, a qui acusa de negociar amb "trànsfugues" i de no donar suport a iniciatives socials a l'Ajuntament de Barcelona.El partit d'Oriol Junqueras ja fa temps que reivindica que vol ser "la porta d'entrada de nous independentistes" i que està en converses amb els dirigents crítics dels comuns. Després d'haver estat la número dos de Xavier Domènech a les eleccions del 21-D, Alamany va acabar deixant el càrrec de portaveu parlamentària per desavinences amb la línia política de la cúpula de Catalunya en Comú, liderada per Ada Colau. Va impulsar de la mà de Nuet la plataforma crítica Sobiranistes, que ha acabat emancipada dels comuns i que ha tancat una coalició amb ERC per a les eleccions espanyoles. En paral·lel, Alamany i el seu equip han creat Nova, el nou instrument amb què pretén mantenir "l'essència fundacional" de l'espai.De fet, Elisenda Alamany ja va deixar el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem el 20 de febrer i des d'aquell moment és diputada no adscrita. Al seu torn, Nuet ja ha deixat l'escó del Parlament per incorporar-se com a número quatre de la candidatura de Junqueras al Congrés.

