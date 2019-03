Port de la Selva esquiva la Junta Electoral: «Llibertat peixos pacífics» i llaç blau

L'Ajuntament del Port de la Selva (Alt Empordà) ha canviat les pancartes de suport als presos independentistes i a favor de l'autodeterminació per una on es pot llegir el lema "Llibertat peixos pacífics". La pancarta, on també hi ha la frase "Peix al forn", va acompanyada d'un gran llaç blau i s'ha instal·lat al balcó del consistori.El municipi va rebre dilluns, com la resta d'ajuntaments de la comarca, l'acord de la Junta Electoral de Figueres que instava a treure els "símbols" dels consistoris. Entre ells, pancartes de suport als presos, estelades i llaços grocs.L'alcalde, Josep Maria Cervera, va presentar un recurs contra l'acord al·legant falta de "motivació" i "de concreció" però la junta els l'ha desestimat.

