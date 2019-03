Més de la meitat de fonts d'Osona continuen contaminades per nitrats

Grup de Defensa del Ter, presentació resultats anàlisi fonts d'Osona Foto: Josep M Montaner

"Tenim una comarca podrida amb més del 50% de les fonts contaminades". Així de contundent parla la presidenta del Grup de Defensa del Ter (GDT), Ginesta Mary, en la presentació dels resultats de l'ànalisi anual sobre la qualitat de les fonts d'Osona i el Lluçanès. La mitjana de contaminació d'enguany ha estat de 76 mg/l de nitrat, superior a la de l'any passat que estava a 64 mg/l. Mary recorda que el límit de potabilitat de la OMS està en 50 mg/l. El GDT ha analitzat un total de 137 fonts, disset no rajaven, tretze menys que l'any anterior degut a les pluges.Segons l'anàlisi, hi ha nou fonts que aquest any han incrementat la seva concentració en més de 100 mg/l de nitrat. En aquest rànquing destaquen les fonts de les Cases d'Avall de Gurb i la de la Mare de Déu de Manlleu, amb uns increments de 217 i 244 mg/l de nitrat respectivament. També hi ha dotze fonts que estan per sobre dels 200 mg/l de nitrat, mentre que l'any passat només n'eren tres.Les fonts més contaminades que encapçalen la classificació són la font de Casanell de Taradell (457 mg/l de nitrat), una xifra que multiplica per nou el màxim permès. La segueixen la Font de Gallissans a Santa Cecília de Voltregà (395,6 mg/l) i la Font Salada de Gurb (342 mg/l).Mary apunta que l'increment de la mitjana respecte a l'any anterior pot ser per l'augment de la pluviometria. "Hem observat que els anys que ha plogut més, el purí és arrossegat fins a les fonts" i, per tant, que quan hi ha més precipitacions la concentració de nitrats augmenta.Per tot això, des del GDT proposen que una de les solucions és el compostatge amb jaç de palla. Amb aquest procés, el nitrogen restant fa que sigui més assimilables per les plantes i queda retingut al sòl, sense arribar als aqüífers i a les fonts.Tot i això, per Mary, aquesta proposta no acabaria amb la problemàtica d'Osona. "La solució passaria per la reducció de la cabana porcina", conclou.Enguany, el GDT celebra el 30è aniversari i per Mary "ens trobem al mateix punt de partida", però amb "una comarca més destruïda". La presidenta lamenta que "falta una administració valenta per solucionar la problemàtica", ja que "fa molt temps que es parla de temes com el nou decret de dejeccions de purins o el GPS". En aquest sentit remarca que s'han de tirar endavant perquè ho demana la normativa europea. "No sentim que hi hagi la voluntat clara que passaria per la reducció de la cabana porcina", diu Mary.Tot i això, "hi ha una mica d'esperança perquè amb el moviment dels joves d'arreu del món hi ha un despertar de la consciència medi ambiental". En aquest sentit, Mary apunta que enguany el mostreig s'ha portat a terme amb grups d'escoltes de Manlleu i de Sant Pere de Torelló.

Consulta tots els resultats

Els resultats de contaminació per nitrats a les fonts d’Osona i el Lluçanès Foto: GDT

