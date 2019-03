El 94,6% dels participants al referèndum sobre la monarquia de la UAB opten per abolir-la

El 94,67% dels estudiants, treballadors i professors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que durant aquest dimecres han participat al referèndum per la monarquia espanyola, han optat per abolir aquesta institució.En concret, de les 4.525 persones que han pres part de la iniciativa, 4.284 han votat "sí" a la pregunta: "Estàs a favor d'abolir la monarquia com a forma d'Estat i instaurar una República?". Totes han votat "sí", també, a la segona pregunta del referèndum: "En cas afirmatiu, estàs a favor de l'apertura de processos constituents per decidir quin tipus de República?".D'altra banda, 58 persones, un 1,28% del total, han votat que "no" a la primera pregunta, per la qual cosa ja no havien de contestar la segona. 29 persones han votat que "sí" a la primera pregunta i que "no" a la segona. A banda, hi ha hagut 138 vots nuls, el 3'05% del total, i 16 vots en blanc, el 0'35%.Els organitzadors confien que les consultes universitàries siguin "l'espurna de l'incendi per aconseguir un referèndum vinculant", ha explicat un dels impulsors de l'experiència, Jordi Sorolla.