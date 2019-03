Òmnium denuncia les «mentides» dels testimonis polítics de l'1-O en una publicació

Òmnium Cultural reparteix aquest dijous 125.000 exemplars gratuïts del diari Judici a la democràcia que aborda els punts clau de les declaracions dels 12 processats per l'1-O així com les "inconcrecions" i "mentides" dels testimonis polítics que han passat les darreres setmanes pel Tribunal Suprem.El diari també posa de manifest les "errades més greus" de les acusacions i inclou una entrevista amb l'observadora internacional Claire Dujardin que desgrana les "irregularitats" que es cometen en el procediment. També s'ofereix una entrevista amb la periodista Patricia López i amb l'actor Antonio de la Torre que defensen la resolució política del conflicte.El segon número de la publicació manté la denuncia de "vulneració de drets fonamentals" per part de l'Estat. Des de primera hora del matí, la publicació es reparteix en més de 50 parades de metro, tren i ferrocarril de Barcelona i l'Àrea Metropolitana.A la resta de territori hi ha més d'un centenar de punts de repartiment situats a totes les comarques. El diari es tornarà a repartir als mateixos punts de distribució entre les 18 i les 20h.L'entitat ha explicat que després de l'"èxit" de la primera edició de la publicació reivindicativa el passat 12 de febrer, ara s'ha ampliat el tiratge en 5.000 exemplars més. Són vuit pàgines que gràficament mantenen continuïtat respecte l'anterior.

