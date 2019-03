​Un xofer crema un autobús a Itàlia amb 51 nens a dins

ALERTA #CRONOS #MILAN #ITALY 🇮🇹 https://t.co/aucYUZ7GfW



Un autobús ple d'escolars ha estat segrestat a Itàlia pel propi conductor, qui ha cremat el vehicle amb els nens a dins per protestar contra les morts de migrants al Mediterrani, segons ha explicat la policia italiana.Els 51 nens i els seus professors han sortit il·lesos gràcies al rescat de la policia, després que l'autobús en el que viatjaven quedés engolit per les flames a les afores de Milà. El conductor ha estat detingut i la policia l'ha identificat com Oussenynou Sy, un italià de 47 anys d'origen senegalès. Els mitjans de la regió asseguren que era un dels xofers habituals.El detingut, segons la policia, ha cridat: "Pareu les morts al mar o portaré a terme una massacre"Un dels nens ha assegurat als periodistes presents al lloc del succés que el conductor els ha amenaçat amb ruixar-los amb benzina i cremar-los. Un d'ells ha aconseguit trucar la policia, que ha acudit al lloc del segrest i ha trencat els vidres per treure els nens.El portaveu de la policia, Marco Palmieiri, ha explicat que alguns dels nens han estat portats a l'hospital com a mesura de precaució, amb alguns cops o perquè estaven en estat de xoc, però cap d'ells ha patit ferides grues.Un dels professors ha apuntat que el conductor volia adreçar-se a l'aeroport milanès de Linate. Una altre nena ha assegurat que Oussenynou Sy ha culpat els vice-primers ministres Matteo Salvini i Luigi di Maio de les morts dels migrants africans al mar.El govern italià ha tancat les portes a les embarcacions d'ONG que rescaten immigrants en aigües del Mediterrani, una política que Salvini ha defensat assegurant que redueix les morts al mar perquè menys gent s'atreveix a realitzar el trajecte.

